快訊／PO文退出民眾黨真的被除名　徐瑞希提告確認黨員資格勝訴

▲公視前董事徐瑞希PO文退出台灣民眾黨，真的被註銷黨籍後，提告要求確認黨員資格。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

公視前董事徐瑞希前年（2024年）8月在個人臉書PO文聲明退出台灣民眾黨，真被註銷黨籍後，她提告要求確認自己仍是民眾黨員，自稱PO文僅屬抒發情緒，還怪民眾黨若不遵循正當法定程序，「未來如果能執政，如何取信大眾？」民眾黨回應尊重徐行使退黨權利、退黨聲明已生效，台北地院今（23日）判決確認其黨員資格存在，可上訴。

徐瑞希在2023年8月31日加入民眾黨，之後於2024年立委選舉，以「台灣外籍工作者發展協會理事長」等經歷，獲民眾黨提名列入不分區立委名單第17順位，隨即辭任公視董事，尚未遞補就任立委。

▲徐瑞希獲台灣民眾黨提名2024年不分區立委第17順位。（圖／資料照）

2024年8月24日，徐瑞希在個人臉書發表退黨聲明，主因是認為民眾黨立委黃珊珊推動助長財團剝削移工權益的法案，與她理念嚴重衝突。

黃珊珊當時聲明尊重徐瑞希個人生涯選擇，但否認助長財團剝削移工和主導提案立法，強調徐的說法並非事實。

民眾黨同年12月20日註銷徐瑞希黨籍，徐隨即在去年（2025年）2月18日發函民眾黨，要求確認自己仍是黨員未果，去年底提起本案要求確認她的黨員資格仍存在。

北院開庭時，民眾黨委任律師賴苡安表示，徐瑞希退黨聲明具備明確性與公示性，不特定網友能看到，且各大媒體廣泛報導，民眾黨也接收到徐退黨的意思，民眾黨章程沒限定退黨須以書面為之，基於政黨自治，相關程序也盡量方便黨員行使退黨權利。

賴苡安說，不論徐瑞希出於一時激憤或善意，她的退黨聲明已生效，不需黨的承諾或法院認可，若民眾黨不承認徐退黨聲明效力，反而會造成法律狀態不確定的危險，何況徐被註銷黨籍1年後才提告，已超出法定時效。

徐瑞希主張PO文聲明退黨，僅屬抒發個人情緒，用的是個人帳號、沒有臉書官方認證的藍勾勾，也沒tag民眾黨或轉發給民眾黨，她更沒通知媒體報導，不能視為她向民眾黨申請退黨，應遵循黨章程或《政黨法》等法定程序才算數。

徐瑞希強調PO文後，仍持續收到民眾黨寄來文件資料、邀她參與推動立法政策，當然認定她還是黨員、「否則我參與這些，是為什麼？」賴苡安淡淡回擊指出，徐從未公開澄清媒體過度解讀她的PO文、也沒刪文下架防止擴散，可見她表達的聲明內容「不違其本意」、就是要退黨。

徐瑞希急說她不像民眾黨擁有媒體資源、連打這件官司都找不到律師肯幫，她PO文是因為很難過黃珊珊當時推動的立法，她也跟黃國昌反映過，不能怪她沒積極自清，律師說民眾黨不干涉黨員行使退黨權利，根本是搪塞的藉口、「未來如果能執政，如何取信大眾？」