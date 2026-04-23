　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／PO文退出民眾黨真的被除名　徐瑞希提告確認黨員資格勝訴

▲▼公視前董事徐瑞希PO文退出台灣民眾黨，真的被註銷黨籍後，提告要求確認黨員資格，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲公視前董事徐瑞希PO文退出台灣民眾黨，真的被註銷黨籍後，提告要求確認黨員資格。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

公視前董事徐瑞希前年（2024年）8月在個人臉書PO文聲明退出台灣民眾黨，真被註銷黨籍後，她提告要求確認自己仍是民眾黨員，自稱PO文僅屬抒發情緒，還怪民眾黨若不遵循正當法定程序，「未來如果能執政，如何取信大眾？」民眾黨回應尊重徐行使退黨權利、退黨聲明已生效，台北地院今（23日）判決確認其黨員資格存在，可上訴。

徐瑞希在2023年8月31日加入民眾黨，之後於2024年立委選舉，以「台灣外籍工作者發展協會理事長」等經歷，獲民眾黨提名列入不分區立委名單第17順位，隨即辭任公視董事，尚未遞補就任立委。

▲▼黃國昌、徐瑞希、張啟楷出席民眾黨媒體改革記者會。（圖／記者宋良義攝）

▲徐瑞希獲台灣民眾黨提名2024年不分區立委第17順位。（圖／資料照）

2024年8月24日，徐瑞希在個人臉書發表退黨聲明，主因是認為民眾黨立委黃珊珊推動助長財團剝削移工權益的法案，與她理念嚴重衝突。

黃珊珊當時聲明尊重徐瑞希個人生涯選擇，但否認助長財團剝削移工和主導提案立法，強調徐的說法並非事實。

民眾黨同年12月20日註銷徐瑞希黨籍，徐隨即在去年（2025年）2月18日發函民眾黨，要求確認自己仍是黨員未果，去年底提起本案要求確認她的黨員資格仍存在。

北院開庭時，民眾黨委任律師賴苡安表示，徐瑞希退黨聲明具備明確性與公示性，不特定網友能看到，且各大媒體廣泛報導，民眾黨也接收到徐退黨的意思，民眾黨章程沒限定退黨須以書面為之，基於政黨自治，相關程序也盡量方便黨員行使退黨權利。

賴苡安說，不論徐瑞希出於一時激憤或善意，她的退黨聲明已生效，不需黨的承諾或法院認可，若民眾黨不承認徐退黨聲明效力，反而會造成法律狀態不確定的危險，何況徐被註銷黨籍1年後才提告，已超出法定時效。

徐瑞希主張PO文聲明退黨，僅屬抒發個人情緒，用的是個人帳號、沒有臉書官方認證的藍勾勾，也沒tag民眾黨或轉發給民眾黨，她更沒通知媒體報導，不能視為她向民眾黨申請退黨，應遵循黨章程或《政黨法》等法定程序才算數。

徐瑞希強調PO文後，仍持續收到民眾黨寄來文件資料、邀她參與推動立法政策，當然認定她還是黨員、「否則我參與這些，是為什麼？」賴苡安淡淡回擊指出，徐從未公開澄清媒體過度解讀她的PO文、也沒刪文下架防止擴散，可見她表達的聲明內容「不違其本意」、就是要退黨。

徐瑞希急說她不像民眾黨擁有媒體資源、連打這件官司都找不到律師肯幫，她PO文是因為很難過黃珊珊當時推動的立法，她也跟黃國昌反映過，不能怪她沒積極自清，律師說民眾黨不干涉黨員行使退黨權利，根本是搪塞的藉口、「未來如果能執政，如何取信大眾？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股14檔「抓去關」新名單
存款200萬「卻0張股票」　OL急問：現場進場是大韭菜？
想學伊朗！印尼提議馬六甲海峽收費　星馬反對
36歲女警產後大出血亡！嬰缺氧腦受損　診所遺憾發聲
快訊／台股活水！主動式ETF規定大鬆綁
追白沙屯媽祖！走一半突倒地…51歲香燈腳「搶救8天亡」
寶佳子弟兵開出第一槍！新案登錄「每坪最多便宜10萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

法院認證「臉書退黨不算數」 徐瑞希喊開心：民眾黨別成一人政黨

嘉義某高中女教練3度伸魔爪　猥褻指侵未成年女隊員遭判8月

女警官產後大出血亡！嬰缺氧腦受損　診所遺憾發聲：配合調查

馬太鞍災區土地重建！林保署祭出土地價購與補助造林　雙軌推動

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地命危…51歲香燈腳「搶救8天亡」

台中銀大門貼「勿落洗錢幫兇」海報　6幹部變內鬼護航狂洗36億

新左營站有針孔！偷拍9個月千人入鏡　高鐵40歲男員工到案

快訊／中正二分局女警涉洩密！　檢調今發動搜索帶回約談

快訊／PO文退出民眾黨真的被除名　徐瑞希提告確認黨員資格勝訴

快訊／確定逃死！馬國女大生遭性侵殺害　兇手梁育誌判無期定讞

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

法院認證「臉書退黨不算數」 徐瑞希喊開心：民眾黨別成一人政黨

嘉義某高中女教練3度伸魔爪　猥褻指侵未成年女隊員遭判8月

女警官產後大出血亡！嬰缺氧腦受損　診所遺憾發聲：配合調查

馬太鞍災區土地重建！林保署祭出土地價購與補助造林　雙軌推動

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地命危…51歲香燈腳「搶救8天亡」

台中銀大門貼「勿落洗錢幫兇」海報　6幹部變內鬼護航狂洗36億

新左營站有針孔！偷拍9個月千人入鏡　高鐵40歲男員工到案

快訊／中正二分局女警涉洩密！　檢調今發動搜索帶回約談

快訊／PO文退出民眾黨真的被除名　徐瑞希提告確認黨員資格勝訴

快訊／確定逃死！馬國女大生遭性侵殺害　兇手梁育誌判無期定讞

台股14檔「抓去關」新名單　散熱飆股健策、記憶體宇瞻入列

台東最美星空邁入第9年　8場音樂會+遍地星光計畫登場

張凌赫回來了！190cm「從背後環抱」王楚然　350部最新陸劇來襲

保險套恐漲！疾管署曝國內庫存可撐半年　新貨恐延後到貨

砸大錢卻遇「裝潢蟑螂」　建商靠規模經濟壓低裝修成本

炎亞綸罕見「發聲挺汪東城」：真的不容易！　爆男友也遭CP粉騷擾

台東地檢署反賄選再出擊　結合空中宣導強化識詐意識

父病辭職陷低谷　36歲的她靠再就業翻轉人生

7成消費者網購「放購物車沒立刻買」　調查：3到7天成下單關鍵期

外強卻沒有自主權的台灣　反而變成可犧牲的籌碼

【釣魚人的伸展台XD】2男子扛超大尾大頭鰱走路根本在繞場炫耀

社會熱門新聞

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

快訊／NONO性侵案　二審駁回維持2年6月

男抓幼龍蝦被咒「不會浮起來」　南雅外海溺斃

獨／36歲台男泰國失聯　驚恐控訴險遭活摘器官

台中商銀又出事　6幹部幫地產大亨洗錢36億

PO文退出民眾黨被除名　徐瑞希提告確認黨員資格勝訴

忘了生日就抓狂！法官判准年薪2千萬竹科男休妻

快訊／中正二分局女警涉洩密！檢調今發動搜索

北市36歲女警產後不治　千金腦損住NICU

女警產後離世　疑姪女寫紙板求「保佑姑姑」

妻重逢童年玩伴懷孕　夫崩潰求償60萬

模範警察來不及領獎！36歲女警官產後離世

無照酒駕畫面曝！李育朋肇事後折回酒吧找友求救

更多熱門

相關新聞

首見！「雨刷」財產申報載明陸配妻子已跑路　名下多項名錶、珠寶

首見！「雨刷」財產申報載明陸配妻子已跑路　名下多項名錶、珠寶

監察院今（23日）公布最新一期廉政公報，其中包含嘉義縣議會，根據財產申報，日前因涉貪案件被起訴的民進黨籍議長張明達存款1037萬、背債5687萬；而曾與白營要角蔡咏鍀一手造成中華職棒假球案的議員「雨刷」蔡政宜，名下多項珠寶、名錶，債權3000萬用於私人借貸，另外，雨刷與中國籍妻子唐斯蓉跨國經營洗錢水房，雨刷去年落網、唐斯蓉則逃出境外遭通緝，雨刷財產申報也載明，配偶唐斯蓉因故不知去向。

開第一槍！江和樹表態挺盧秀燕選總統　「現在就是最好時間點」

開第一槍！江和樹表態挺盧秀燕選總統　「現在就是最好時間點」

李貞秀告中選會公告遞補無效　吳容輝：凡事總有因果

李貞秀告中選會公告遞補無效　吳容輝：凡事總有因果

ET專訪／藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

ET專訪／藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

江和樹爆李貞秀曾說「錢要乾淨金流做好」　李暴怒傳訊：無恥造謠

江和樹爆李貞秀曾說「錢要乾淨金流做好」　李暴怒傳訊：無恥造謠

關鍵字：

民眾黨公視董事政黨法退黨不分區立委黨員資格

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面