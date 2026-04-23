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114年度總決算實際賸餘1021億　卓榮泰：連9年賸餘、財政體質穩健

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院今（23日）院會通過「114年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」、「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別決算」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算」，114年度中央政府總決算扣除債務還本，實際賸餘新台幣1021億元。院長卓榮泰說，106年度起，每年度中央政府總決算歲入歲出均有賸餘，顯示財政體質穩健，是一項良好的紀錄。

▲▼行政院通過114年中央政府總決算、特別決算案，歲計賸餘1021億元。（圖／主計總處提供）

▲▼行政院通過114年中央政府總決算、特別決算案，歲計賸餘1021億元。（圖／主計總處提供，下同，點圖放大）

行政院會今通過行政院主計總處編具的「114年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」、「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別決算」，以及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別決算」，將函送監察院。

院長卓榮泰表示，近年我國經濟穩定成長，中央政府財政管理審慎，114年度中央政府總決算歲入歲出賸餘為2436億，較原編列賸餘增加855億；扣除債務還本，實際賸餘為1021億。

卓榮泰說，自106年度起，每年度中央政府總決算歲入歲出均有賸餘，顯示財政體質穩健，是一項良好的紀錄。

卓榮泰進一步表示，未來請各機關恪遵財政紀律，本撙節原則加強預算執行，以發揮資源運用效能，並持續強化國家財政基礎與韌性，讓國家有更大的力量因應變局，照顧人民，推動建設，並確保國家的安全、繁榮與發展。

▲▼行政院通過114年中央政府總決算、特別決算案，歲計賸餘1021億元。（圖／主計總處提供）

114年度歲入決算數3兆1776億，較預算數增加126億，主要來自營業盈餘及事業收入增加15億、規費及罰款收入增加148億、財產收入增加162億、其他收入增加52億、稅課收入減少251億增減互抵所致。

歲出部分，114年度歲出決算數2兆9340億，較預算數節餘729億，主要是一般政務支出節餘121億、國防支出節餘23億、教育科學文化支出節餘101億、經濟發展支出節餘46億、社會福利支出節餘116億、社區發展及環境保護支出節餘6億、退休撫卹支出節餘56億、債務支出節餘215億、補助及其他支出節餘45億。

綜上，114年度歲入歲出相抵賸餘數2436億，較原預算賸餘1581億，增加855億，經扣除償還債務1415億後，114年度收支賸餘為1021億。

▲▼行政院通過114年中央政府總決算、特別決算案，歲計賸餘1021億元。（圖／主計總處提供）

▲▼行政院通過114年中央政府總決算、特別決算案，歲計賸餘1021億元。（圖／主計總處提供）

▲▼行政院通過114年中央政府總決算、特別決算案，歲計賸餘1021億元。（圖／主計總處提供）

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