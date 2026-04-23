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快訊／為了湯圓暴怒打死妻！藏監視器滅證　鹿港里長判13年

▲鹿港一名吳姓里長涉嫌重拳殺妻今國民法官審理。（資料圖／翻攝自吳里長臉書）

▲鹿港里長吳順和涉嫌重拳殺妻今判13年。（資料圖／翻攝自吳順和臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮連任3屆里長吳順和，2024年12月20日清晨與妻子林女到土地公廟準備老人冬至湯圓供餐，因見鍋子乾燒及分工問題暴怒，竟對妻子拳毆頭部、抓頭猛撞不鏽鋼台車，導致妻子昏迷躺椅。吳男返家後非但未送醫，反而狠踹兩腳，再連人帶椅推翻，讓妻子頭部猛撞階梯，拖了近20分鐘才叫救護車。妻子苦撐42天後仍傷重不治。吳男事後不僅在臉書曬恩愛企圖掩飾，更向警方謊稱妻子自摔、藏匿監視器主機。國民法官法庭23日審結，依殺人罪判處13年有期徒刑，全案可上訴。

回顧案情，2024年12月20日清晨6點多，吳順和與妻子林女一同到鹿港鎮土地公廟協助老人供餐。上午7點47分，吳男見妻子用推車將湯圓從廚房推出，突然拿起鐵盆朝她丟去，雖未砸中，但他隨即大聲怒罵，甚至二度丟擲鐵盆。

不久，吳男又見到鍋子乾燒，一氣之下以右手猛力揮拳毆打妻子頭部，再抓住她的頭髮，用力撞擊不鏽鋼台車兩下，又用手推打她的頭部。林女始終未還手，身體卻極度不適，甚至出現嘔吐，吳男卻不顧妻子可能顱腦出血，逕自離開。

▲鹿港吳姓里長疑重拳毆打妻子導致死亡羈押。（資料圖／翻攝自吳姓里長臉書）

▲鹿港吳姓里長疑重拳毆打妻子導致死亡。（資料圖／翻攝自吳順和臉書）

5分鐘後，林女開始走路不穩、需扶牆行走，最後癱軟昏迷在廚房旁的躺椅上，連拿垃圾桶的力氣都沒有。上午10點11分，吳順和返回現場，見到妻子已昏迷，不僅沒有叫救護車，反而先將她身上的衣物狠狠丟在地上，再用腳猛踹她兩下，隨後雙手用力將妻子連人帶椅往階梯方向推翻，導致她的右側頭部猛力撞擊階梯，造成顱內出血。

更令人髮指的是，吳男眼見妻子重傷倒地，竟遲了近20分鐘才撥打119。林女送醫後苦撐一個多月，仍於今年1月30日因頭部外傷引發肺炎與呼吸衰竭不治。

▲吳姓里長將妻子重毆致死遭到羈押。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲吳姓里長將妻子重毆致死。（資料圖／民眾提供）

合議庭認為，吳順和犯後雖在社群軟體表達對妻子的不捨，也表示願意道歉，但至今沒有任何實際賠償或補償被害人家屬的具體行動。更惡劣的是，吳男案發後不僅向救護人員、警方、醫護甚至家屬謊稱妻子是「走路自摔」，還向員警謊稱現場沒有監視器，並將監視器主機藏匿於車上。若非檢警盡責搜出，真相恐早已湮滅。國民法官法庭審結，判處13年徒刑，全案可上訴。

▲鹿港一名吳姓里長涉嫌重拳殺妻今國民法官審理。（資料圖／翻攝自吳里長臉書）
 

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