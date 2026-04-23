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荷蘭躍升台灣歐盟最大貿易夥伴　駐台代表：深化AI與半導體合作

▲▼（由右至左）外交部政務次長吳志中、荷蘭駐台代表浦樂施（Bas Pulles）、環境部長彭啓明、立法院副秘書長張裕榮共同舉杯慶祝荷蘭國王節。（圖／外交部提供）

▲外交部政務次長吳志中、荷蘭駐台代表浦樂施（Bas Pulles）、環境部長彭啓明、立法院副秘書長張裕榮共同舉杯慶祝荷蘭國王節。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長吳志中22日晚間應荷蘭在台辦事處代表浦樂施（Bas Pulles）邀請，出席「2026荷蘭國王節」酒會，共同慶祝荷蘭年度最重要節日國王節。荷蘭駐台代表浦樂施表示，台荷關係持續蓬勃發展，荷蘭在2025年成為台灣在歐盟最大的貿易夥伴，樂見荷蘭透過音樂及文化等軟實力持續深化與台灣的連結。

吳志中表示，台荷間的友誼日益深化，感謝荷蘭國會跨黨派對台灣的堅定支持。荷蘭眾議院去年共通過5項動議，呼籲荷蘭政府以實際行動力挺台灣。台海和平穩定與歐洲安全密不可分，我國歡迎荷蘭軍艦持續航經台灣海峽，共同維護國際水域的自由航行權。

▲▼外交部政務次長吳志中應邀在「2026荷蘭國王節」酒會上致詞。（圖／外交部提供）

吳志中指出，台荷經貿關係密切互惠，荷商艾司摩爾（ASML）與台積電（TSMC）即是雙邊合作的成功典範。期許台荷在互信的穩固基礎上，持續強化在各領域互動交流，攜手為國際社會作出貢獻。

荷蘭駐台代表浦樂施致詞指出，台荷關係在雙方的努力下持續蓬勃發展。荷蘭更在2025年成為台灣在歐盟最大的貿易夥伴，雙邊除了在半導體等優勢產業緊密合作，也持續提升在網路安全、人工智慧（AI）、量子技術與循環經濟等領域的交流合作。浦樂施代表樂見荷蘭透過音樂及文化等軟實力持續深化與台灣的連結。

外交部表示，酒會場面隆重，出席賓客包括立法院副秘書長張裕榮、環境部長彭啓明、駐台使節及各界代表約300人，互動溫馨熱絡，彰顯台荷雙邊友好情誼。

▲▼外交部政務次長吳志中（左一）與荷蘭駐台代表浦樂施（Bas Pulles，右二）伉儷溫馨交流。（圖／外交部提供）

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