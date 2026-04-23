柵欄放下還硬闖！嘉義自小客衝平交道　撞上阿里山林鐵台車釀1傷

▲嘉義阿里山林業鐵路道班同仁23日清晨駕駛台車執行勤務，遭自小客闖平交道撞傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義阿里山林業鐵路道班同仁今(23日)清晨5時18分駕駛台車執行朝巡勤務，未料行經嘉義市新生路(第13號)平交道時，一輛自小客無視告警設備作動仍強行駛過，當場撞上台車，導致該員受傷送醫，台車設備也因此受損。警方到場後，立即依公共危險罪及道路交通管理處罰條例偵辦。

警方調查，當時阿里山林業鐵路道班職員正在執行勤務，行經平交道時告警設備已經作動，但一輛自小客無視柵欄放下，仍強硬駛過，當場將台車撞倒，鐵路道班職員因此受傷送醫，經醫師檢視，雙腳有挫傷、頭暈症狀，治療後已出院返家休養。

此外，遭撞的台車設備也因此毀損，林鐵及文資處於事故發生後立即報警，將請警方依據公共危險罪及道路交通管理處罰條例偵辦，本次事故除造成職員受傷及設備損壞外，亦對鐵路營運及公共安全造成影響，後續將依相關規定向肇事用路人求償同仁醫療及台車修復等相關費用。

林鐵及文資處呼籲，平交道設有警報、遮斷桿等安全設施，當警示啟動時即代表列車或台車即將通過，用路人應立即停車等候，任何違規闖越行為皆可能釀成嚴重事故。依據交通管理處罰條例第54條規定，「闖越平交道可處新臺幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。」