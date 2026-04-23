市場、夜市「私密1物誰敢買？」大票人推爆好穿　攤商6年買2棟房

▲夜市、市場內褲攤販深獲好評。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者劉維榛／綜合報導

婆媽消費力別小看！一名網友看到夜市攤位掛滿內衣、睡衣，好奇發問「真的會有女生在夜市買內衣褲嗎？」貼文曝光後，大票網友跳出來力挺，直呼便宜、好穿，還能現場摸材質，比網購更安心；更有內行人透露，朋友夫妻在夜市、菜市場賣內衣褲，年營業額高達近3000萬元，從負債到擁有兩間透天厝。

一名網友在Threads發文附上一張照片，只見夜市攤位上掛滿各式內衣、睡衣，檯面上也整齊擺放大量商品，價格標示清楚，看起來相當齊全。

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不過原PO卻納悶表示，內衣屬於貼身衣物，理論上不少人會更在意品質與試穿環境，因此好奇發問「真的會有女生在夜市買內衣褲嗎？」

文章曝光後，一票女性網友紛紛點頭，「會啊！那種國中學生內衣褲，還有懷孕時穿的大尺碼，便宜又好穿，孕期過就丟也不心疼」、「會啊！好穿到爆」、「我都在夜市、菜市場買，現場能摸質料，網購的常常不合，或是料子很差」、「夜市我買內褲，內衣在菜市場買（賣內衣褲阿姨眼光還蠻準）」、「夜市的阿嬤內褲真的很好穿，有口袋的內褲」、「有些菜市場或夜市會賣台灣製的，或是有品牌但是剪標出清的，品質都不差」。

賣內衣褲年營收近3000萬 6年買兩棟透天



也有網友真實分享，「朋友夫妻倆在夜市、菜市場賣內衣褲，一年營業額高達近3000萬，賣了6年從原本的負債80萬現在擁有一棟透天店面、一棟社區透天別墅，35歲過著退休人生，只剩經營著一家店面與網路賣場了，所以真的別小看夜市或菜市場的購買力」。

另一名網友坦言婆婆媽媽購買力真的超驚人，「以前認識一個大姐在菜市場有個小店面，專門賣韓國女裝的，結果有一天國稅局來查稅，才知道她一個月的營業額最少300萬，以前都沒有被抓，是因為設了刷卡機之後才被抓的，而且早上8點營業到下午2點就休息了，真的不要小看逛菜市場媽媽的購買力」。