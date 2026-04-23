黃暐瀚批：中國的「九二共識」根本沒有「中華民國」　是不讓你活

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德本預計22日出訪我非洲唯一邦交國史瓦帝尼，遭中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國，無預警取消專機飛越許可，因此暫緩行程。中國外交部則回應，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」。對此，媒體人黃暐瀚今（23日）表示，台灣的九二共識，是一中各表；中國的九二共識，是不讓你活。透過這次的打壓，清楚確認，所謂「九二共識」，根本沒有「中華民國」。

黃暐瀚表示，這次賴總統出訪非洲友邦，行程單純，專機直飛，甚至未過境任何第三國，卻還是遭到中國惡意的打壓。中方外交部與國台辦，對此回應「世界上早已不存在，中華民國總統」、「台灣是中國一部分，沒有什麼總統」。

黃暐瀚認為，這樣的談話證明了中國的「九二共識」就是「一個中國」，沒有「中華民國」各表的空間。而所謂「反台獨」，反的就是台灣主權獨立，反台灣民選總統出訪友邦，因為此刻台灣根本還沒有修憲獨立改成「台灣共和國」，中國就已經文攻武嚇，軍演加外交打壓，完全不給中華民國活路，企圖「消滅中華民國」。

黃暐瀚說，對內競爭，對外團結，很佩服台灣民眾黨主席黃國昌，說了一個「忠誠在野黨」（是對國家忠誠，不是對總統或執政黨忠誠）該說的話。

黃暐瀚強調，台灣的九二共識，是一中各表；中國的九二共識，是不讓你活。透過這次的打壓，清楚確認，所謂「九二共識」，根本不存在「一中各表」，根本沒有「中華民國」。