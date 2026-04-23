男子搭北捷吸電子煙　她勸阻反遭「噴煙挑釁」超囂張！網喊提告

▲北捷車廂示意圖。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有網友22日下午搭乘北捷時，目擊一名坐在博愛座上的中年男子，在車廂內使用電子煙，過程中多次勸導未果，對方還刻意將煙霧吐在他臉上，態度超強硬，讓原PO超生氣，已跟站務人員投訴。事件曝光後在網路上引發討論，「吐二手煙在別人臉上是加重公然侮辱，可以直接提告，車廂監視器一定有錄到」。

網友@ni__lee_在Threads發文，事發時間為22日下午4時多，列車自七張站發車後不久，車廂一名乘客疑似正在吸食電子煙。期間她曾多次出聲勸導，但對方始終未停止，擺出一副「你能拿我怎樣」的態度，甚至靠近原PO提高音量回話，態度相當挑釁。

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勸阻多次仍沒停



更讓人傻眼的是，男子還刻意起身，朝著元PO的臉部吐煙霧，讓她感到非常不舒服，也非常憤怒。原PO表示，事發當下因情緒緊張，未能立刻按下車廂內通報鈴，不過事後已向捷運客服與站務人員反映，希望相關單位正視乘車安全與車廂環境品質，「氣到打這篇文時，手仍止不住地發抖。」

已向客服與站務反映

貼文曝光，網友建議她提告，「一樣要通報，讓捷運警察去調監視器，去追蹤他進站和出站的刷卡資訊」、「不知道為什麼一堆抽電子煙的，都以為電子煙不是煙，大搖大擺在室內就拿起來抽」、「北捷車廂監視器解析度都很高，一定有錄到煙霧畫面，可以直接提告」。

根據《菸害防制法》規定，電子煙等「類菸品」已全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。在禁止吸菸場所（如學校、醫院、大眾運輸）或公共場所使用電子煙，違規者可處新台幣2000元以上、最高1萬元罰鍰。

．本文經「網友@ni__lee_」授權轉載。

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