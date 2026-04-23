　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

軍艦上無聊怎麼辦？　揭密大陸濰坊艦上消遣方式

▲▼今天是大陸423海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動。圖為濰坊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

▲濰坊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／青島報導

今天是大陸423海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動，兩岸媒體獲邀參訪停泊於青島奧帆中心碼頭的烏魯木齊艦和濰坊艦。其中，濰坊艦艦員透露，艦上有多樣的娛樂方式，包括舉行「甲板運動會」，艦員會「舉炮彈」進行比賽。

濰坊艦是大陸自行研製建造的054A型導彈護衛艦，舷號550，艦長130餘公尺，寬16公尺，最大排水量4000餘噸。搭載76mm艦炮、艦艦導彈、對空、反潛、近程反導等武器系統，以及電子戰和直升機艦面系統。配備全柴聯合推進系統。2012年7月下水，2013年6月服役，隸屬於北部戰區海軍。

濰坊艦艦員劉大臣向《東森新媒體ETtoday》介紹，艦上一般按照一日生活制度來工作、學習、生活，現在艦員生活環境改善，每個人都有自己獨立的生活空間，艦上還有圖書室、健身房、棋藝房及娛樂房，還可以在飛行甲板等較開闊區域跑步。

談到具體的運動和娛樂方式，劉大臣表示，艦上有時候會舉辦小型的甲板運動會，比賽項目包括短程跑步、舉炮彈，還有一些健身的科目。至於艦上伙食，他笑著說，主要會進行科學搭配、營養均衡，畢竟也怕自己「長胖了」。

▲▼今天是大陸423海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動。圖為濰坊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼濰坊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼今天是大陸423海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動。圖為濰坊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

甲板運動會並非濰坊艦的專利，據此前報導，許多大陸軍艦上都曾舉行過。例如，在亞丁灣執行護航任務的中共海軍第40批護航編隊，就曾在呼和浩特艦上舉行「冬奧」甲板運動會。

儘管比賽場地不大，但是呼和浩特艦甲板運動會的比賽項目卻不少，從夾球跑、「緊急運輸」、雙人跳繩等團體項目，到穿戴防火服、仰臥起坐、打繩結、彈殼保齡球等個人項目應有盡有。甚至還有踢毽子，參賽隊員不僅要克服海上風速較快的不利因素，而且還要在艦艇的搖擺中保持身體平衡，挑戰性十足。

中共解放軍海軍成立於1949年4月23日，這天被大陸官方定為海軍節。今年大陸10多個城市舉行海軍軍營開放日活動，40多艘現役艦艇公開給民眾參觀。青島是此次活動中開放艦艇數量最多的城市，共有6艘艦艇向公眾開放。

青島港三號碼頭開放052D型導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、054A型導彈護衛艦蕪湖艦、903型綜合補給艦東平湖艦、926型綜合援潛救生船陽澄湖船；青島奧帆中心碼頭開放052D型導彈驅逐艦烏魯木齊艦、054A型導彈護衛艦濰坊艦。

▼有爸爸帶小孩參加海軍軍營開放日活動。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼今天是大陸423海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動。圖為濰坊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／性侵殺害女大生　逃死定讞
上市櫃飆1.8兆天量！法人「資金太興奮」陷修正　反彈全看權值
快訊／為了湯圓暴怒打死妻！　鹿港里長判13年
泰國擬取消「36國家免簽待遇」　理由曝：外籍遊客亂象多
台南街頭強擄女學生！正義騎士救人...木棍都打斷了
「短劇霸總」年拍200部失業了！認難敵AI…回老家種田

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男打110哭訴「太累撐不住想輕生」　接線員暖心對話6分鐘「接住了」

鏡片裝反了！14歲男度數「暴漲到900度」　媽媽崩潰：誰來賠

軍艦上無聊怎麼辦？　揭密大陸濰坊艦上消遣方式

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務　「要錢不要命」平台強制下線240次

大陸海軍節開放參觀　台媒罕見深入軍艦內部

陸女因「空姐未說中文」在機內失控吼叫　還自稱同行遭南航打臉

老闆罵「滾」後他真的不進公司！法院認證「不算曠職」判賠70萬元

423公斤茂名隕石揭祕　研究顯示為44.8億年「太陽系活化石」

宏福苑居民回家了　長輩拄拐杖爬18樓：始終是自己的家

陸稀土公司副總當內鬼　洩漏7項國家機密遭國安人員揪出

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

陸男打110哭訴「太累撐不住想輕生」　接線員暖心對話6分鐘「接住了」

鏡片裝反了！14歲男度數「暴漲到900度」　媽媽崩潰：誰來賠

軍艦上無聊怎麼辦？　揭密大陸濰坊艦上消遣方式

陸男子當騎手拼命接單還百萬債務　「要錢不要命」平台強制下線240次

大陸海軍節開放參觀　台媒罕見深入軍艦內部

陸女因「空姐未說中文」在機內失控吼叫　還自稱同行遭南航打臉

老闆罵「滾」後他真的不進公司！法院認證「不算曠職」判賠70萬元

423公斤茂名隕石揭祕　研究顯示為44.8億年「太陽系活化石」

宏福苑居民回家了　長輩拄拐杖爬18樓：始終是自己的家

陸稀土公司副總當內鬼　洩漏7項國家機密遭國安人員揪出

快訊／PO文退出民眾黨真的被除名　徐瑞希提告確認黨員資格勝訴

台中銀爆6內鬼勾結詐團洗錢36億！　公司：全力配合司法調查

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

「高德地圖紅燈倒數」非政府提供　交通部：境外App恐洩個資

快訊／確定逃死！馬國女大生遭性侵殺害　兇手梁育誌判無期定讞

想跳槽？壽山黑猩猩「埋首苦讀」求職版　小朋友笑：找新工作嗎

蘇巧慧團隊以AI製作青年政見動畫　「四大支持」照顧新北青年

金酒廈門公司年度預算遭全數刪除　副縣長盼重新審議

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

北市大安區醫美診所槍擊案　警第二波搜索逮3嫌2人收押1交保

【不理就是不理】馬麻溫柔叫喊名字　阿金堅決不回頭XD

大陸熱門新聞

陸女大生受邀參加潑水節疑「平行輸出」轉賣緬甸 家人付贖金救不回

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

川普指伊朗船有「中國禮物」　中方發聲

陸女因「空姐未說中文」失控吼叫…結局慘打臉

宏福苑居民回家了　長輩拄拐杖爬18樓

挪千萬公款20歲女稱「1次抖內46萬無感」

老闆罵「滾」後他不進公司！法院：不算曠職

苦撐7手足！陸20歲小伙賣肉養家人設翻轉

媽媽袋子裡查出陸護照！他依親定居遭廢止

大陸海軍節開放參觀　台媒罕見深入軍艦內部

陸兒童「近視神藥」賣爆！ 醫師曾警示：只能延緩，不能逆轉近視

高德地圖創辦人從「砍柴」認路啟蒙 用腳丈量到結合星鏈打造導航帝國

軍艦上無聊怎麼辦？　揭密大陸濰坊艦上消遣方式

陸女花34萬裝修豪宅變「靈堂風」

更多熱門

相關新聞

大陸海軍節開放參觀　台媒罕見深入軍艦內部

大陸海軍節開放參觀　台媒罕見深入軍艦內部

今天是大陸423海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動，兩岸媒體獲邀參訪停泊於青島奧帆中心碼頭的烏魯木齊艦和濰坊艦，並罕見獲准進入兩艘軍艦內部參觀。

美海軍部長遭解職！　傳造艦改革進度太慢

美海軍部長遭解職！　傳造艦改革進度太慢

東部戰區艦隊越「橫當水道」赴西太平洋 共軍遠海演訓出島鏈都走這

東部戰區艦隊越「橫當水道」赴西太平洋 共軍遠海演訓出島鏈都走這

傳毀容斷腿　伊朗領袖再嗆聲

傳毀容斷腿　伊朗領袖再嗆聲

日艦航經台海　解放軍報：一錯再錯

日艦航經台海　解放軍報：一錯再錯

關鍵字：

海軍共軍解放軍濰坊艦

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面