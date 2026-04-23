軍艦上無聊怎麼辦？　揭密大陸濰坊艦上消遣方式

▲濰坊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／青島報導

今天是大陸423海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動，兩岸媒體獲邀參訪停泊於青島奧帆中心碼頭的烏魯木齊艦和濰坊艦。其中，濰坊艦艦員透露，艦上有多樣的娛樂方式，包括舉行「甲板運動會」，艦員會「舉炮彈」進行比賽。

濰坊艦是大陸自行研製建造的054A型導彈護衛艦，舷號550，艦長130餘公尺，寬16公尺，最大排水量4000餘噸。搭載76mm艦炮、艦艦導彈、對空、反潛、近程反導等武器系統，以及電子戰和直升機艦面系統。配備全柴聯合推進系統。2012年7月下水，2013年6月服役，隸屬於北部戰區海軍。

濰坊艦艦員劉大臣向《東森新媒體ETtoday》介紹，艦上一般按照一日生活制度來工作、學習、生活，現在艦員生活環境改善，每個人都有自己獨立的生活空間，艦上還有圖書室、健身房、棋藝房及娛樂房，還可以在飛行甲板等較開闊區域跑步。

談到具體的運動和娛樂方式，劉大臣表示，艦上有時候會舉辦小型的甲板運動會，比賽項目包括短程跑步、舉炮彈，還有一些健身的科目。至於艦上伙食，他笑著說，主要會進行科學搭配、營養均衡，畢竟也怕自己「長胖了」。

▲▼濰坊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

甲板運動會並非濰坊艦的專利，據此前報導，許多大陸軍艦上都曾舉行過。例如，在亞丁灣執行護航任務的中共海軍第40批護航編隊，就曾在呼和浩特艦上舉行「冬奧」甲板運動會。

儘管比賽場地不大，但是呼和浩特艦甲板運動會的比賽項目卻不少，從夾球跑、「緊急運輸」、雙人跳繩等團體項目，到穿戴防火服、仰臥起坐、打繩結、彈殼保齡球等個人項目應有盡有。甚至還有踢毽子，參賽隊員不僅要克服海上風速較快的不利因素，而且還要在艦艇的搖擺中保持身體平衡，挑戰性十足。

中共解放軍海軍成立於1949年4月23日，這天被大陸官方定為海軍節。今年大陸10多個城市舉行海軍軍營開放日活動，40多艘現役艦艇公開給民眾參觀。青島是此次活動中開放艦艇數量最多的城市，共有6艘艦艇向公眾開放。

青島港三號碼頭開放052D型導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、054A型導彈護衛艦蕪湖艦、903型綜合補給艦東平湖艦、926型綜合援潛救生船陽澄湖船；青島奧帆中心碼頭開放052D型導彈驅逐艦烏魯木齊艦、054A型導彈護衛艦濰坊艦。

▼有爸爸帶小孩參加海軍軍營開放日活動。（圖／記者陳冠宇攝）