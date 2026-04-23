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花蓮外海賞鯨驚見浮屍！緊急通報海巡打撈　疑為落海失蹤釣客

▲花蓮多羅滿賞鯨在離岸約4海里外海處發現不明漂浮物，靠近後嚇然發現竟是一具浮屍。（圖／多羅滿提供，下同）

花蓮多羅滿賞鯨在離岸約4海里外海處發現不明漂浮物，靠近後嚇然發現竟是一具浮屍。（圖／多羅滿公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮多羅滿賞鯨船今日(23日)上午載著50名旅客出海賞鯨，在離港約30分鐘離岸約4海里外海處遇到不明漂浮物，待船隻靠近後，赫然發現竟是一具浮屍，船長隨即依標準作業程序通報海巡署，並在安全距離外進行現場控護，維持船上秩序。海巡署接獲通報後，派遣巡防艇前往現場接手處理，將屍體打撈上岸。

多羅滿賞鯨在今天上午10時出發，當時船上約有50名旅客，包含國內旅客及部分歐美人士，由船長與黑潮海洋文教基金會解說員共同執行解說與觀察，出港後往南航行，於離港約30分鐘、4海里外海處，先觀察到一群活躍的飛旋海豚躍出水面，為航程揭開序幕。但是，船隻主動離開海豚群後未久，在海面上發現顯著漂流物，本以為是廢棄浮具，船隻接近後才發現是一具漂浮的屍體。

▲花蓮多羅滿賞鯨在離岸約4海里外海處發現不明漂浮物，靠近後嚇然發現竟是一具浮屍。（圖／多羅滿提供，下同）

▲▼船公司在返航後，特別為每一位旅客準備了紅包袋壓驚。

針對此突發狀況，黑潮海洋文教基金會解說員即時向旅客進行說明。在台灣傳統的海洋文化中，討海人對於海上遇見逝者，有著獨特的敬畏與體諒，漁民習俗認為，能在茫茫大海中遇見並協助逝者「回家」，是一件功德無量的善行，不僅代表著一種跨越生死的緣分，更深信這份善念能換來海洋的庇佑與往後航行的平安。

船方指出，海上工作者長期與自然共處，面對此類狀況，除了依法通報外，更會依循討海人對生命的基本敬意。當時船隻短暫停留，由船長帶領全船以莊嚴、簡單的方式致意與祝禱，為逝者送行。這種自然的安定力量，不僅是海洋人文的一部分，也讓在場的國內外旅客深受感觸，多數人皆表達理解與敬重。

▲花蓮多羅滿賞鯨在離岸約4海里外海處發現不明漂浮物，靠近後嚇然發現竟是一具浮屍。（圖／多羅滿提供，下同）

為了體恤旅客在旅程中面對生命震撼的情緒，船公司在返航下船後，特別為每一位旅客準備了紅包袋（象徵性壓驚物）。這在民間習俗中具有去邪避禍、趨吉避凶的用意，也象徵將這段意外的相遇轉化為守護平安的祝福。

本月18日花蓮一名釣客徹夜未回，家屬向警方報案後，海巡署東部分署聯合岸巡、海巡及花蓮港務警察局、消防局等展開聯合搜救，北起花蓮港西防坡堤、南至花蓮溪出海口長達5公里的岸際及海域進行搜索，今天賞鯨船發現的大體是否為失蹤釣客，相關單位進一步調查釐清。

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