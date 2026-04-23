快訊／鹿野飛行傘出事！女遊客起飛失敗墜落...左腿摔斷噴血

▲台東鹿野高台飛行傘傳意外。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣鹿野鄉鹿野高台23日中午發生飛行傘意外，一名年約60歲女性遊客在起飛前操作過程中不慎失控，墜落約15公尺邊坡，造成左腳開放性骨折。所幸經消防人員即時救援，意識清楚送醫治療。

消防局指出，案發地點位於鹿野鄉鹿野高台（地址：台東縣鹿野鄉鹿野高台46號）。鹿野分隊於中午接獲通報，一名女性遊客於起飛場準備進行無動力飛行傘活動時，疑似操作失誤導致失去平衡，先行扭傷後墜落邊坡。

現場回報指出，傷者於起飛過程失敗後，墜落約15公尺，造成左腳踝開放性骨折，但全程意識清楚。消防單位隨即出動鹿野、延平及關山等單位，共計4車7人前往搶救，並同步通報關山大隊、警方110及相關單位支援。

搜救人員於約13時接觸傷者後，考量地形坡度及安全因素，採取長背板人力搬運方式，將傷者自邊坡運送至安全地點進行初步包紮處置。經查，傷者為63歲、南投籍女性。

後續由救護人員完成現場處置後，於14時05分由鹿野91救護車送往台東馬偕醫院進一步治療。

消防單位提醒，從事飛行傘等高空活動時，應依專業指導並確實做好安全檢查與評估，避免因操作不慎或環境因素導致意外發生，以確保自身安全。