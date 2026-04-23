3兄弟全確診腸病毒！家長顧到崩潰　台中推弱勢童免費打3劑疫苗

▲疾管署發布最新監測數據，警告國內腸病毒疫情正處於明顯上升期，預計將在6月中下旬進入流行高峰。（圖／施勝桓醫生提供）



記者游瓊華／台中報導

疾管署發布最新監測數據，警告國內腸病毒疫情正處於明顯上升期，預計將在6月中下旬進入流行高峰。小兒科醫師分享案例，有民眾家中3個兒子接連確診，家長在門診前心力交瘁，顧到崩潰。台中市政府現啟動「弱勢族群腸病毒71型疫苗補助計畫」，提供每劑4300元高額補助，每人最高可領3劑，呼籲家長快點家中符合資格的小孩接種。

小兒科醫師施勝桓指出，近期門診腸病毒個案明顯增多。日前就有一名家長帶著家中三兄弟求診，起初是4歲的大哥確診，隨後3歲與1歲的弟弟也相繼出現症狀，家長在連續多日的照顧與擔憂下幾乎崩潰。施勝桓直言，腸病毒傳染力極強，家中若有幼童中鏢，群聚感染往往難以避免。

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▲有民眾家中3個兒子接連確診，家長在門診前心力交瘁，顧到崩潰。（圖／施勝桓醫生提供）



為減輕家庭負擔並預防重症，台中市政府針對弱勢族群推出腸病毒71型疫苗補助。施勝桓也大讚市府「誠意十足」，補助金額每劑高達4300元，且針對2歲以下幼童最高補助3劑。

施勝桓強調，這項補助能讓孩子接種到具備國際學術期刊認證、擁有5年臨床實證保護力，且獲得兩大兒科醫學會（兒童感染症醫學會、台灣新生兒科醫學會）共同推薦的高品質疫苗，守護孩子度過6歲以下的高風險期。

▲台中市府推「弱勢族群腸病毒71型疫苗補助」，符合資格者4月27日到12月15日免費接種。（圖／衛生局提供）



中山醫學大學附設醫院新生兒科王杏安醫師也表示，預防腸病毒是全民任務，有經濟能力的家庭應盡早自費接種，而弱勢家庭則可善用政府資源。王醫師分享，自己的孩子在疫苗上市後，便已依照年齡需求完成2至3劑的完整接種，「有疫苗保護真的比較放心」。

王杏安進一步說明，臨床試驗證實，腸病毒疫苗兩劑間隔兩個月施打，產生的抗體濃度較高，這與五合一、肺炎鏈球菌等常規疫苗的施打邏輯一致。針對2歲以下的嬰幼兒，應完整接種3劑以達到抗體極大化。她呼籲帶著符合資格的家長，在6月疫情大爆發前，應盡速帶孩子前往診所接種。