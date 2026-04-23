　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3兄弟全確診腸病毒！家長顧到崩潰　台中推弱勢童免費打3劑疫苗

▲腸病毒。（圖／施勝桓醫生提供）

▲疾管署發布最新監測數據，警告國內腸病毒疫情正處於明顯上升期，預計將在6月中下旬進入流行高峰。（圖／施勝桓醫生提供）

記者游瓊華／台中報導

疾管署發布最新監測數據，警告國內腸病毒疫情正處於明顯上升期，預計將在6月中下旬進入流行高峰。小兒科醫師分享案例，有民眾家中3個兒子接連確診，家長在門診前心力交瘁，顧到崩潰。台中市政府現啟動「弱勢族群腸病毒71型疫苗補助計畫」，提供每劑4300元高額補助，每人最高可領3劑，呼籲家長快點家中符合資格的小孩接種。

小兒科醫師施勝桓指出，近期門診腸病毒個案明顯增多。日前就有一名家長帶著家中三兄弟求診，起初是4歲的大哥確診，隨後3歲與1歲的弟弟也相繼出現症狀，家長在連續多日的照顧與擔憂下幾乎崩潰。施勝桓直言，腸病毒傳染力極強，家中若有幼童中鏢，群聚感染往往難以避免。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲腸病毒。（圖／施勝桓醫生提供）

▲有民眾家中3個兒子接連確診，家長在門診前心力交瘁，顧到崩潰。（圖／施勝桓醫生提供）

為減輕家庭負擔並預防重症，台中市政府針對弱勢族群推出腸病毒71型疫苗補助。施勝桓也大讚市府「誠意十足」，補助金額每劑高達4300元，且針對2歲以下幼童最高補助3劑。

施勝桓強調，這項補助能讓孩子接種到具備國際學術期刊認證、擁有5年臨床實證保護力，且獲得兩大兒科醫學會（兒童感染症醫學會、台灣新生兒科醫學會）共同推薦的高品質疫苗，守護孩子度過6歲以下的高風險期。

▲腸病毒疫苗。（圖／衛生局提供）

▲台中市府推「弱勢族群腸病毒71型疫苗補助」，符合資格者4月27日到12月15日免費接種。（圖／衛生局提供）

中山醫學大學附設醫院新生兒科王杏安醫師也表示，預防腸病毒是全民任務，有經濟能力的家庭應盡早自費接種，而弱勢家庭則可善用政府資源。王醫師分享，自己的孩子在疫苗上市後，便已依照年齡需求完成2至3劑的完整接種，「有疫苗保護真的比較放心」。

王杏安進一步說明，臨床試驗證實，腸病毒疫苗兩劑間隔兩個月施打，產生的抗體濃度較高，這與五合一、肺炎鏈球菌等常規疫苗的施打邏輯一致。針對2歲以下的嬰幼兒，應完整接種3劑以達到抗體極大化。她呼籲帶著符合資格的家長，在6月疫情大爆發前，應盡速帶孩子前往診所接種。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／性侵殺害女大生　逃死定讞
上市櫃飆1.8兆天量！法人「資金太興奮」陷修正　反彈全看權值
快訊／為了湯圓暴怒打死妻！　鹿港里長判13年
泰國擬取消「36國家免簽待遇」　理由曝：外籍遊客亂象多
台南街頭強擄女學生！正義騎士救人...木棍都打斷了
「短劇霸總」年拍200部失業了！認難敵AI…回老家種田

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

「高德地圖紅燈倒數」非政府提供　交通部：境外App恐洩個資

全職媽媽10年後想回職場　投80間公司「僅獲10次面試機會」

腳痛到動不了！阿北椎間盤突出險癱　1招重新站起勇追大甲媽

能裝又耐操！他大推帶「國軍1物」飛日本　大票點頭：好用認證

鄭麗文喊「張凌赫來台」　文化部長：他一定愛上自由的台灣

男子搭北捷吸電子煙　她勸阻反遭「噴煙挑釁」超囂張！網喊提告

政院補助計程車每輛6千　工會估可撐2個月「盼再滾動檢討」

最近飛日本「瘋狂提早到」！一票人狂點頭：真的飆

3兄弟全確診腸病毒！家長顧到崩潰　台中推弱勢童免費打3劑疫苗

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

「高德地圖紅燈倒數」非政府提供　交通部：境外App恐洩個資

全職媽媽10年後想回職場　投80間公司「僅獲10次面試機會」

腳痛到動不了！阿北椎間盤突出險癱　1招重新站起勇追大甲媽

能裝又耐操！他大推帶「國軍1物」飛日本　大票點頭：好用認證

鄭麗文喊「張凌赫來台」　文化部長：他一定愛上自由的台灣

男子搭北捷吸電子煙　她勸阻反遭「噴煙挑釁」超囂張！網喊提告

政院補助計程車每輛6千　工會估可撐2個月「盼再滾動檢討」

最近飛日本「瘋狂提早到」！一票人狂點頭：真的飆

3兄弟全確診腸病毒！家長顧到崩潰　台中推弱勢童免費打3劑疫苗

台中銀爆6內鬼勾結詐團洗錢36億！　公司：全力配合司法調查

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

「高德地圖紅燈倒數」非政府提供　交通部：境外App恐洩個資

快訊／確定逃死！馬國女大生遭性侵殺害　兇手梁育誌判無期定讞

想跳槽？壽山黑猩猩「埋首苦讀」求職版　小朋友笑：找新工作嗎

蘇巧慧團隊以AI製作青年政見動畫　「四大支持」照顧新北青年

金酒廈門公司年度預算遭全數刪除　副縣長盼重新審議

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

北市大安區醫美診所槍擊案　警第二波搜索逮3嫌2人收押1交保

孫儷14歲愛兒暴風抽高「逼近180cm」超帥正臉曝光　神複製她五官！

【釣魚人的伸展台XD】2男子扛超大尾大頭鰱走路根本在繞場炫耀

生活熱門新聞

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

曾遭5醫學系封殺！「最佳辯士」學霸近況曝光

LuxyGirl挖空裝南半球掉出來！畫面曝光掀論戰

水果攤老闆一句「很多人不敢吃」全送她！ 大票推爆

日本人來台4年　逛賣場見「大腸束」驚呼回不去了

台股「半小時慘翻車」　一票上班族：太恐怖了

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

快訊／01:26花蓮近海規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

骰子不念「ㄕㄞˇ」 國小課本注音曝！家長傻眼

NONO喊「沒射精不算」！荒唐發言一次看

高鐵員工涉「新左營站小便斗裝針孔」　恐上千人遭偷拍

擬禁高德地圖！他實測喊「細節驚人」　網：用過回不去

更多熱門

相關新聞

退休醫生賣樓！　東區老牌護理之家6億求售

退休醫生賣樓！　東區老牌護理之家6億求售

台中市東區罕見出現大型商用物件，位於東門路在地經營17年、且仍在營運中的「家園護理之家」開6億元求售，土地面積達404坪，建物總面積更超過1559坪。信義房屋專家表示，單純以不動產價值評估，整棟租金需上看百萬，才對價格有支撐力。

台中網咖殺嬰狠母判11年半

台中網咖殺嬰狠母判11年半

台中33歲男5樓墜下　宣告不治

台中33歲男5樓墜下　宣告不治

台中商銀又出事　6幹部幫地產大亨洗錢36億

台中商銀又出事　6幹部幫地產大亨洗錢36億

即／台中男5樓墜下無呼吸

即／台中男5樓墜下無呼吸

關鍵字：

腸病毒疫苗台中弱勢補助

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面