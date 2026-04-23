40年的約定！嘉邑行善團挹注重建龍德橋　戴他遺物「讓爸爸看見」





▲水上鄉長林緗亭（圖右4）傳承四十載父志！找到嘉邑行善團協助自己家鄉水上龍德橋重建 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣水上鄉龍德村的交通咽喉「龍德橋」，今（23）日上午隆重舉行改建工程祈福動土典禮。這座承載地方四十載記憶的橋梁，在嘉義縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭、社團法人嘉義市嘉邑行善團理事長鄭秀玉及多位地方民代、里長的共同見證下，正式啟動重生工程。現場氣氛除了建設動工的喜悅，更流淌著一股跨越世代的守護傳承之情。

▲▼嘉義縣長翁章梁出席水上鄉龍德橋重建。（圖／記者翁伊森攝）

龍德橋最早可追溯至早年的木棧道，直到民國1986年才改建為現代化橋梁。然而，歷經近 40 年的高頻率使用，橋梁結構早已明顯老化，且原本狹窄的橋面已無法負荷現代大型農機具與日益增長的車流量。

為此，嘉義縣政府與民間力量攜手，採行「公私協力」模式推動重建。本案總工程預算約 1,445 萬元，由縣府負責設計監造並負擔 87 萬元，其餘高達 1,358 萬元 的建設經費則由「嘉邑行善團」全額挹注。





▲嘉邑行善團理事長鄭秀玉。（圖／記者翁伊森攝）

理事長鄭秀玉指出，行善團成立逾一甲子，迄今在全台修築了 662 座橋梁，其中嘉義縣就占了 363 座，這每一分錢都是社會大眾點滴匯聚的愛心。

縣長翁章梁在致詞時特別強調，雖然龍德橋規模不大，卻是地方發展的命脈。舊有橋梁設計因橋面過低、橋墩過密，每逢極端氣候強降雨，常因阻礙水流導致回灌淹水。

「重建後的龍德橋將全面提升橋面高度、擴大通洪斷面，並強化引道與路口安全措施。」翁章梁表示，新的設計不僅能確保龍德村、柳新村、大堀村及鄰近鹿草鄉居民的出行安全，更大幅提升了當地的防災韌性，讓基礎建設能真正經得起氣候變遷的考驗。

▲▼傳承四十載父志！水上鄉龍德橋重建動土 林緗亭戴亡父遺物圓夢 。（圖／記者翁伊森攝）



作為土生土長的龍德村女兒，鄉長林緗亭在受訪時數度哽咽。她提到，父親林琨山在擔任縣議員期間，曾親身參與龍德橋的興建，這座橋可說是父親留給地方的重要政治遺產。

林緗亭透露，原本改建工程預計於去年啟動，但當時因接連受到丹納絲與樺加沙等颱風影響，嘉邑行善團優先奔赴山區與偏鄉進行急難搶修，才使龍德橋工程延宕至今。令人遺憾的是，心心念念這座橋的父親已於去年 10 月病逝，未能親眼見證動土。

為了象徵父親精神同在，林緗亭今日特地佩戴父親生前使用的手錶出席。她感性表示：「今天帶著這只手錶，就是想讓天上的爸爸知道，他當年守護的龍德橋，我現在接著把它修好，讓這份守護家鄉的情感繼續延續下去。」

由於龍德橋已被縣府評估列為急需維修的危橋，而改建工程預計耗時 300 天（約 10 個月） 完成，但該橋是當地農產運輸與日常往返的必經之路，施工期間將對交通造成一定程度影響。

林緗亭呼籲大堀尾、鹿草等經常往返的鄉親，在施工期間多加包容並配合交通引導，共同期待 10 個月後，一座更安全、更寬廣的新龍德橋能如期守護在地居民的回家之路。