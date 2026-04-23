快閃訪菲衝外交！　黃偉哲首站抵姊妹市加美地深化近半世紀情誼

▲台南市長黃偉哲率團訪問加美地市，展現台菲城市外交行動力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲以不到兩天的緊湊行程快閃訪問菲律賓，23日清晨抵達後，首站即前往台南第一個姊妹市加美地市，以高效率行程展現城市外交行動力，也替台菲交流再添溫度。

黃偉哲表示，台南與加美地市情誼已走過近半世紀，此行特別將其列為首站，除了回應上月Denver Chua來訪情誼，也象徵對雙邊關係的高度重視。他強調，未來將在既有基礎上深化物產、觀光及教育等領域合作，讓交流不只停留在儀式，而是延續到下一代。

加美地市方面由市長Denver Chua與副市長Benzen Raleigh Rusit率市政團隊與議員親自迎接，場面熱絡。Chua表示，今年3月訪問台南時，對城市治理成果印象深刻，也期待未來能深化青年教育交流，讓雙方互動更具實質內涵。

台南市政府指出，此次訪菲行程主打「時間最精簡、效益最大化」，在有限時間內完成高密度交流。隨著台菲互動持續升溫，未來也將持續拓展國際鏈結，提升台南在國際城市網絡中的能見度。

據了解，加美地市早於1980年即與台南締結姊妹市，擁有「臨海灣歷史古城」之稱，雙方多年來維持穩定互訪。這段跨越海域的關係，像一條看不見的線，把城市彼此牽在一起——短短兩天行程，走得快，但關係要走得長。