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鏡片裝反了！14歲男度數「暴漲到900度」　媽媽崩潰：誰來賠

▲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲少年的眼鏡鏡片遭配鏡師裝反。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

河南南陽一名14歲少年配眼鏡竟釀嚴重後果，原本近視約600多度，卻在短短一年內惡化至接近900度，甚至出現頭暈、視線模糊等不適。家長帶孩子複檢才驚覺，竟是眼鏡店將左右鏡片裝反，導致視力長期受損，讓母親崩潰，但業者僅願退款，拒絕承擔責任。

據《大參考》報導，該名少年於2024年7月在當地一間連鎖眼鏡店配鏡，當時右眼675度加75度散光、左眼700度加75度散光。配戴後，孩子視力持續惡化，還頻繁出現頭暈與看不清楚的情況，但店員僅以「適應期」為由回應，未進一步檢查。

直到2026年4月，家長帶孩子至其他眼鏡行複查，才發現鏡片竟左右裝反，導致雙眼長期處於錯誤調節狀態。此時孩子視力已惡化為右眼950度、左眼875度，近視暴增約300度。涉事眼鏡為「水滴款」鏡框，因左右形狀相似，肉眼難以辨識是否裝反。

▲少年的母親。（圖／翻攝自微博）

▲少年的母親對於店家的回應相當不滿。（圖／翻攝自微博）

對此，店家辯稱鏡片由總部出貨並經過檢驗，門市最終確認「沒有問題」，並質疑若裝反為何能佩戴一年未被發現。家長則反駁，眼鏡期間未曾維修或損壞，孩子多次反映不適卻未被重視，且鏡片參數與驗光單不符。

醫師指出，鏡片裝反會造成雙眼屈光失衡，使睫狀肌長期過度用力，進而加速眼軸拉長。臨床顯示，眼軸每增加1毫米，近視可能增加250至300度，與該案例的惡化幅度相符。當近視達到900度已屬高度近視，未來視網膜剝離風險將增加約30%，黃斑部病變風險也明顯上升，且多為不可逆傷害。

此外，長期佩戴錯誤鏡片還可能影響雙眼融合與立體視功能，即使後續更換正確眼鏡，也可能留下複視或空間感知障礙等後遺症。

目前涉事門市僅提出「免費重配或退款」，拒絕承認責任。家長已啟動法律程序，要求賠償視力損傷及後續治療費用。

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