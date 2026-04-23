龍井重大車禍再添1死！肇逃駕駛甩鍋：完全不記得怎麼發生的

▲追撞大貨車釀2死，駕駛驚嚇逃亡1天後落網。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市龍井區中華路三段前（21日）天下午發生一起重大車禍，53歲陳姓男子開車載著51歲劉姓女友、48歲陳姓男子，返回龍井途中，車子竟毫無減速的往右偏移，車頭直接插入路旁1輛大貨車，造成劉女死亡，乘客陳男今天凌晨也宣告不治，陳男驚嚇得逃離現場躲藏，昨天下午被警方逮捕時辯稱，竟甩鍋稱「完全不記得怎麼發生的」。

當時3人先是到梧棲區處理完事情，要返回龍井住處，陳男載著劉女，後座坐著車主陳男，突然之間，車子就向右偏，追撞路旁的大貨車，車頭嚴重變形，陳男被巨大撞擊聲嚇得頓時清醒，見到一旁渾身是血的女友不知所措，立即衝出車外，逃離現場。

警方獲報到場發現開車的人不見了，副駕駛座的劉女傷勢嚴重，送醫搶救不治，後座陳男陷入重度昏迷，今天清晨也宣告搶救無效。

警方在車內並未查到違禁品，經沿路調閱監視器，發現陳男叫路人代為報案，自己則是叫友人開車來載他回家，他在家裡躲了一整天，昨天下午向友人借機車想出面自首，結果在路上就被逮捕了。

陳男辯稱可能是太疲勞，不知車子為何會向右偏，直到撞上他才突然清醒，完全想不起來如何發生的。警方依肇事逃逸致人死傷及過失致死罪嫌移請台中地檢署偵辦。