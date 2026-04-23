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豐原太平洋百貨母親節最暖心30%回饋　愛媽媽幸福加倍

豐原太平洋百貨,母親節（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨在母親節檔期主打暖心高回饋。（圖／豐原太平洋百貨提供，以下同）

消費中心／綜合報導

一年一度最重要的感謝時刻「母親節」將至，在地耕耘35年的豐原太平洋百貨主打暖心高回饋，4/23(四)至5/11(一)不僅滿3,500送700元，同時，集雅社家電推出滿萬送仟活動，再加上國泰世華信用卡三重送，以30%高規格回饋顧客，寵愛媽媽，替您顧全面子又不失裡子，輕鬆升級母親節購物馨體驗！

本次主打暖心的多重回饋，4/23(四)-5/11(一)期間，卡友當日單筆滿3,500送300元，使用台灣PAY掃碼支付成功再加送400元，總回饋高達700元，回饋力道等於再打8折，讓消費更有感！4/23(四)-4/26(日) 首四日超夯必搶加碼禮累計滿2萬送法國阿基姆多功能食物料理機(價值3,280元)、累計滿3萬5送法國阿基姆鈦鋼快煮壺(價值4,980元)，累計滿3,000再送卡友專屬禮，4/23(四)-4/26(日)送「故宮花卉設計陶瓷隨行杯」、5/1(五)-5/4(一)送Goodies&co全台首創咖啡渣製成的地板環保清潔劑、5/8(五)-5/10(日)送「漸層質感直傘」，百貨千挑萬選的高品質回饋禮，一定要把握時機提早入手帶回家！

豐原太平洋百貨,母親節（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲首四日祭出加碼禮。

同時，消費刷國泰世華信用卡還可享百貨獨家三重回饋，當日刷卡滿6,600起即贈百貨禮券，最高加贈4,500，刷CUBE卡滿2萬再加贈3佰，選擇樂饗購Level 2權益還享3%回饋，讓優惠放大再放大！愛媽媽幸福加倍，超值品牌優惠報您知：集雅社4/23(四)-5/7(四)推出限時滿萬送仟活動，鎖定換季需求，無論是為媽媽準備心意好禮，抑或是日常生活添購實用單品，豐原太平洋百貨購物效益再升級，讓顧客在豐富選擇中，享受兼具價格優勢與購物樂趣的體驗。

豐原太平洋百貨,母親節（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲▼消費刷國泰世華信用卡享百貨獨家三重回饋，還有吉利卡友禮滿額可兌換好康。

豐原太平洋百貨,母親節（圖／豐原太平洋百貨提供）

此外，豐原太平洋百貨也規劃一系列活動，為暖心5月揭開序幕：5/4（一）-5/10（日）於臉書粉專設有「母親節：這些都是她！」社群企劃，邀請大家使用「不寫出媽媽兩個字，但能描寫出媽媽的文字」，至臉書粉專指定貼文按讚、留言、分享此篇貼文，就有機會抽中【DIAMOND CHEF】大容量保溫杯1100ml三名。5/9(六)更舉辦公益團體愛幼慈善會第二十八屆辛勞媽媽慈暉獎，透過表揚媽媽大會，對所有無怨無悔長期照顧弱勢家庭的媽媽表達敬意。5/10(日)母親節當天開店時，百貨將準備康乃馨，以行動對來店的貴賓傳遞感謝與祝福。今年母親節，不只是選購禮物，更是表達心意的時刻，豐原太平洋百貨透過多重回饋，讓每一份消費都能轉化為對家人的感謝，陪伴每個重要的時刻！

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