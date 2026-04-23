肯德基「開心果脆粒蛋撻」開箱　台灣限定3層口感

▲台灣肯德基推出開心果脆粒蛋撻。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基宣布開賣之前在香港爆紅的「開心果脆粒蛋撻」，並推出台灣限定版，頂層獨家加入開心果慕斯層，一顆堆疊3種口感，4月28日起上市，單顆售價57元，售完為止。

▲▼開心果脆粒蛋撻裡頭有開心果流心餡，頂層則鋪上開心果慕斯及脆粒。

台灣肯德基「開心果脆粒蛋撻」是在原本的港版進行創新，蛋撻中包裹著開心果流心內餡、經典蛋奶餡，再撒上開心果脆粒，最後於頂層獨家覆蓋開心果慕斯，增添濃郁滋味，單顆售價57元，5月11日前開心果蛋撻禮盒則可享優惠價285元。

另外，肯德基也提供「開心果脆粒蛋撻嚐鮮券」，內含原味蛋撻1顆、開心果脆粒蛋撻1顆，售價101元；還有「開心好時光」套餐，內含原味蛋撻1顆、開心果脆粒蛋撻1顆、中杯綠茶1杯，售價115元。

▲▼Mister Donut推出2款愛心甜甜圈及2款水果甜派。（圖／Mister Donut提供）

Mister Donut近日則推出2款母親節限定愛心甜甜圈，其中「花樣甜心」沾裹草莓可可醬，內餡為蘋果顆粒卡士達鮮奶油，以乾燥草莓碎粒裝飾；「優雅花樣」裹上黑可可沾醬，內餡為伯爵茶卡士達鮮奶油，表層以鮮奶油點綴成花朵，售價皆為65元。

還有2款水果甜派，以進口酥鬆派皮製作「北海道草莓派」與「北海道蘋果派」，內餡分別為日本栃木縣品種草莓醬、青森蘋果果粒蘋果卡士達鮮奶油，售價皆為55元。

至5月3日購買甜甜圈買5送1或買6送2，須內含1款指定商品，價低者贈送，門市限定售完為止。指定商品包括花樣甜心、優雅花樣、北海道草莓派、北海道蘋果派、輕抹茶生波堤、雙層抹茶波堤、雙茶蜜柚歐菲香組、抹茶紅豆糰子派、蜜抹茶糰子。