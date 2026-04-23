高鐵員工涉「新左營站小便斗裝針孔」　恐上千人遭偷拍

▲台鐵新左營站傳出男廁小便斗遭裝設針孔攝影機。（示意圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

台鐵與高鐵共構的新左營站傳出廁所偷拍事件，嫌疑犯為高鐵員工，偷拍時間可能長達1個月以上，受害人恐有數百到上千人。對此，台鐵表示，清潔人員於新左營站北側男廁發現小便斗上針孔攝影機並報警，由警方偵辦中。高鐵公司表示，該案為涉嫌員工之個人行為，事發地點並非高鐵車站範圍。

台鐵表示，去年12月16日下午4時40分敦翰公司清潔人員於新左營站北側男生廁所清潔時，發現小便斗上疑似針孔攝影機之物，隨即通報站方並報警處理，目前全案由鐵路警察偵辦中。

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據了解，此案嫌疑犯為高鐵員工，涉及在新左營共構車站的台鐵廁所區裝設針孔。

高鐵公司表示，偷拍案件經查為涉嫌員工之個人行為，事發地點並非高鐵車站範圍內，公司亦於第一時間偵測高鐵場站範圍內之更衣室、員工廁所，並無發現異狀，特此澄清。

高鐵指出，本案目前已進入司法調查階段，公司於獲悉後，除積極配合警方偵辦外，亦進行內部通報，對涉嫌員工給予特別關注，並持續注意案件偵查結果。高鐵重申，公司訂有「員工行為守則」，明確規範員工涉法事件之懲處標準，並將秉持勿枉勿縱原則，遏止不法行為。

台鐵強調，為防止類似事情發生，已責成清潔公司與車站人員每周共同於站內廁所實施反針孔檢查，確保使用者安全及隱私，事發至今未有類似情事再發生。