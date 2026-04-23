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台南街頭強擄女高中生！正義騎士還原救人過程...木棍都打斷了

▲永康區忠孝路發生女高中生遭勒頸拖入空地草叢行未遂，1名熱心騎士持木棍見義勇為趕走歹徒。（記者林東良翻攝）

▲永康區忠孝路發生女高中生遭勒頸拖入空地草叢行未遂，1名熱心騎士持木棍見義勇為趕走歹徒。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導


台南市永康區22日下午驚傳一起街頭擄女高中生未遂事件，一名女高中生行經忠孝路時，竟遭陌生男子從後方勒住脖子，強行拖往路旁空地草叢，所幸一名機車騎士正巧經過察覺異狀，當場見義勇為撿起木棍衝上前驅離，才讓歹徒倉皇逃逸，成功阻止可能的悲劇發生。

目擊的熱心民眾表示，當時他騎車行經忠孝路，與女學生擦身而過時，就注意到有一名男子緊跟在她後方，神情異常。他直覺不對勁，隨即停車回頭查看，沒想到竟目睹男子突然伸手勒住女學生脖子，並往一旁空地雜草叢拖行。

「那一瞬間真的很誇張，完全沒猶豫就衝回去！」騎士說，他立刻迴轉騎回現場，下車後隨手撿起路邊一根木棍衝上前制止，甚至將木棍打斷，歹徒見狀才鬆手逃離。

他也直言，案發當時天色明亮，周邊人車並不少，「光天化日居然敢這樣做，真的很惡質」，且女學生被拖往的位置剛好是一處較偏僻的空地，幾乎沒有行人，讓他懷疑嫌犯可能熟悉地形，才會選擇該處下手。

據描述，涉案男子年約35歲，行動敏捷，犯案手法突然且直接，帶有明顯攻擊性。所幸因民眾即時介入，女學生未被進一步傷害，但整起事件仍讓人心驚。

警方目前已掌握相關線索，正積極調閱監視器畫面追查嫌犯行蹤，釐清犯案動機與背景，並呼籲民眾若有相關影像或目擊資訊，儘速向警方提供，共同協助緝凶。

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