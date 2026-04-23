伊朗處決反對派組織成員　控與以色列情報機構合作

▲伊朗處決一名與流亡反對派組織及以色列情報機構有關聯的男子 。（圖／翻攝自X@MizanNewsAgency）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗司法機構旗下新聞媒體米桑（Mizan）22日報導，伊朗處決一名與流亡反對派組織「伊朗人民聖戰者組織」（MEK）及以色列情報機構有關聯的男子。

身分曝光 長期潛伏MEK

路透、耶路撒冷郵報報導，這名男子為法赫爾（Soltanali Shirzadi Fakhr），被伊朗認定為MEK成員，多年來以不同角色與組織合作。法赫爾也被判犯有與以色列情報部門合作的罪行。

最高法院維持對法赫爾的死刑判決，並在完成相關法律程序後執行死刑。

1987年非法越境 輾轉加入MEK

米桑指出，法赫爾1987年接獲MEK指示後，非法越過薩勒馬斯邊境，並在該組織相關走私者的協助下前往伊拉克，在當地加入MEK。據信他本人承認曾參與「永恆之光」（Eternal Light）等行動，在親伊朗政權的報導中，這些行動被視為針對伊朗的行為。

MEK曾被多國列恐怖組織

MEK在2013年以前一直被美國、加拿大、英國、歐盟及日本列為恐怖組織，過去也曾被批評者形容為帶有個人崇拜色彩的組織。

根據美國國務院資料，1970年代期間，MEK曾在德黑蘭殺害美國軍事人員及平民，支持1979年美國大使館遭占領事件。伊斯蘭革命後，組織轉而鎖定伊朗政權相關目標。