　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴美眾議院旁聽「戰爭部印太地區政策」　林右昌盼國防預算有好結果

▲林右昌。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

▲林右昌。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

記者郭運興／台北報導

民進黨前秘書長林右昌近日宣布受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人。而林右昌今（23日）貼出照片透露，今天到眾議院旁聽全體委員會聽證會，主題是：美國在印太地區的軍事姿態與國家安全挑戰，此聽證會是為了審查美國戰爭部在印太地區的政策、計畫與活動。他強調，台灣如果沒有相對應充足的軍事投資，卻說想維護和平，別說國際難有信心，國人也會有所疑慮，不是嗎？看到台灣國防特別預算終於付委了，希望最後能夠有好結果。

林右昌表示，今天早上到眾議院旁聽由軍事委員會主席Mike Rogers所主持的全體委員會聽證會，主題是「美國在印太地區的軍事姿態與國家安全挑戰」。

林右昌指出，今天出席聽證會的官員包括戰爭部主管印太安全事務的助理部長John Noh、美國印太司令部指揮官Admiral Samuel Paparo海軍上將，以及駐韓美軍司令/韓美聯合軍司令Xavier Brunson美國陸軍四星上將（General）。

林右昌指出，此聽證會的目的主要是為了審查美國戰爭部在印太地區的政策、計畫與活動，以為接下來委員會審議2027會計年度國防授權法案預做準備，並評估印太地區對美國國家安全的威脅，以及如何運用國會所提供資源有效達成其所設定目標。

林右昌表示，美國2027財政年度總預算是1.5兆美元（約48兆新台幣），相較於前一年（2026年）大幅增加42%，以因應地緣政治風險。而這項預算中，還研議了多項對台安全援助方案，包括「對外軍售」和「總統撥款權」（PDA），所以自己今天特別來聆聽。

林右昌說，區域安全的核心威脅，主要當然來自中國、俄國、北韓與伊朗。而為了印太地區的區域和平與穩定，美國現在是結合週邊國家一起攜手進入這個區域，形成跨國嚇阻的聯盟。日前，由美國、菲律賓主辦、日本積極參與的2026年「肩並肩」(Balikatan)聯合演習，是歷年來最大規模的演習，其假想對象不言而喻。

林右昌說，所以，不只是美國，印太地區的其他民主同盟國家，特別是鄰近的日本、澳洲與菲律賓大家都在密切關注台灣自我防衛的意志與決心。

林右昌認為，錢當然不是萬能，只有硬體武器當然也不足以保衛自己，但在中共軍事支出連年以兩位數成長，生產建造飛彈、軍艦像在下餃子一般的狀況之下，台灣如果沒有相對應充足的軍事投資，卻說想要維護和平，別說國際友人難有信心，國人對國家安全也會有所疑慮，不是嗎？！從國內新聞中，看到台灣國防特別預算終於付委了，希望最後能夠有好結果。

林右昌也貼出現場照片表示，「我的背影，大家應該很容易認出來吧」？！

▼林右昌今日到眾議院旁聽由軍事委員會主席Mike Rogers所主持的全體委員會聽證會，主題是：美國在印太地區的軍事姿態與國家安全挑戰。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

▲▼林右昌今日到眾議院旁聽由軍事委員會主席Mike Rogers所主持的全體委員會聽證會，主題是：美國在印太地區的軍事姿態與國家安全挑戰。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 1378 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／性侵殺害女大生　逃死定讞
上市櫃飆1.8兆天量！法人「資金太興奮」陷修正　反彈全看權值
快訊／為了湯圓暴怒打死妻！　鹿港里長判13年
泰國擬取消「36國家免簽待遇」　理由曝：外籍遊客亂象多
台南街頭強擄女學生！正義騎士救人...木棍都打斷了
「短劇霸總」年拍200部失業了！認難敵AI…回老家種田

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇巧慧團隊以AI製作青年政見動畫　「四大支持」照顧新北青年

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

中國逼友邦「不給飛」賴清德訪非生變　AIT谷立言：威脅國際和平

荷蘭躍升台灣歐盟最大貿易夥伴　駐台代表：深化AI與半導體合作

114年度總決算實際賸餘1021億　卓榮泰：連9年賸餘、財政體質穩健

黃暐瀚批：中國的「九二共識」根本沒有「中華民國」　是不讓你活

「綠友友」張博洋拚連任　老對手童燕珍、林于凱全殺回來

高德地圖涉國安疑慮　顧立雄：軍方將全面禁用

最強母雞出動！盧秀燕周末連衝北高　合體李四川、柯志恩拉抬選情

中國打壓賴清德出訪　AIT：敦促北京與台灣民選領導者對話

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

離譜畫面！國1特斯拉驚見「人體行李」　2男躺後車廂露腿一路晃

民眾黨2026「守竹市、議員翻倍」　黃國昌：沒達標就走人

賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

藍白新北、彰化要守住　黃國昌談高雄：柯志恩LINE我就好

冒名訂披薩惡整檢舉人！28歲警記大過...主管拔官分局長鞠躬道歉

蘇巧慧團隊以AI製作青年政見動畫　「四大支持」照顧新北青年

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

中國逼友邦「不給飛」賴清德訪非生變　AIT谷立言：威脅國際和平

荷蘭躍升台灣歐盟最大貿易夥伴　駐台代表：深化AI與半導體合作

114年度總決算實際賸餘1021億　卓榮泰：連9年賸餘、財政體質穩健

黃暐瀚批：中國的「九二共識」根本沒有「中華民國」　是不讓你活

「綠友友」張博洋拚連任　老對手童燕珍、林于凱全殺回來

高德地圖涉國安疑慮　顧立雄：軍方將全面禁用

最強母雞出動！盧秀燕周末連衝北高　合體李四川、柯志恩拉抬選情

中國打壓賴清德出訪　AIT：敦促北京與台灣民選領導者對話

住台灣多年！日本人列「8大後遺症」　被同化笑喊：回不去了

「高德地圖紅燈倒數」非政府提供　交通部：境外App恐洩個資

快訊／確定逃死！馬國女大生遭性侵殺害　兇手梁育誌判無期定讞

想跳槽？壽山黑猩猩「埋首苦讀」求職版　小朋友笑：找新工作嗎

蘇巧慧團隊以AI製作青年政見動畫　「四大支持」照顧新北青年

金酒廈門公司年度預算遭全數刪除　副縣長盼重新審議

忘了求真民調的「假老二」？　國民黨引述數據稱鄭習會獲肯定

北市大安區醫美診所槍擊案　警第二波搜索逮3嫌2人收押1交保

孫儷14歲愛兒暴風抽高「逼近180cm」超帥正臉曝光　神複製她五官！

解散前最後合體！DKZ來台「喊話夜市美食」：想去大巨蛋

【路上奇景出現】前面機車空著　騎士本人竟在旁邊乘涼！

政治熱門新聞

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

體恤小黃！中東戰事衝擊油價　行政院推計程車補貼每輛6000元

吳宗憲喜迎千金報喜　PO照喊「前世情人報到」藍委齊祝賀

首見！「雨刷」財產申報載明陸配妻子已跑路　名下多項名錶、珠寶

高德地圖藏隱憂？　王義川揭高雄測試結果：資安沒疑慮但還是別下載

快訊／陳歐珀涉貪遭重判「火速退黨」　民進黨廉政會祭最重除名處分

台聯還在拚！黨主席確定連任　提名2戰將投入2026選戰

開第一槍！江和樹表態挺盧秀燕選總統　「現在就是最好時間點」

高德地圖行動軌跡會回傳中國伺服器　資安署呼籲：在台灣不要用

震民調／不是盧秀燕！2028藍白合呼聲最高是他　韓國瑜也殺進榜單

里長競選形象照「露腹肌」爆紅！全場大歪樓

陸嗆不存在「中華民國總統」！鄭麗文喊和陸能興台　民進黨回應了

禁用高德地圖？謝寒冰：僅一招可解

網友連問「可以幫柯文哲辯護嗎？」　陳水扁親回：律師執照被吊銷了

更多熱門

相關新聞

中國打壓賴清德出訪　谷立言：侵害國際民航體系、美方敦促停止施壓

中國打壓賴清德出訪　谷立言：侵害國際民航體系、美方敦促停止施壓

總統賴清德原預計出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等國，致使臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言今（23日）表示，「北京一再發動恫嚇行動，這次又是一例，不僅侵害國際民航體系，也威脅國際和平與繁榮，我們敦促北京停止對台灣施加軍事、外交與經濟壓力，轉而進行有意義的對話，尤其是與台灣經民主選舉產生的領導階層對話」。

以AI製作青年政見動畫！　蘇巧慧推 「4大支持」照顧112萬新北青年

以AI製作青年政見動畫！　蘇巧慧推 「4大支持」照顧112萬新北青年

賴系內戰？綠台南黨部主委改選爆藏鏡人　 郭國文證實了

賴系內戰？綠台南黨部主委改選爆藏鏡人　 郭國文證實了

首見！「雨刷」財產申報載明陸配妻子已跑路　名下多項名錶、珠寶

首見！「雨刷」財產申報載明陸配妻子已跑路　名下多項名錶、珠寶

媒體人認綠營北市人選99.9％是沈伯洋　吳子嘉喊話李四川學這件事

媒體人認綠營北市人選99.9％是沈伯洋　吳子嘉喊話李四川學這件事

關鍵字：

林右昌國防特別預算條例眾議院印太地區民進黨

讀者迴響

熱門新聞

35歲女只嫁年薪千萬帥哥　相親11年降低標準了

李育朋無照酒駕　桃猿火速開除

太空照拍台灣命脈斬颱　萬人感動

上空露雙乳！她「嗨脫比基尼」畫面外流

台南女學生等公車遭拖行！嫌犯逃逸中

全台濕涼大變天　雨帶橫掃2天紅爆大雷雨

獨／阿伯ATM領錢帥氣閃離　下個用戶驚見「1400萬餘額沒消」

台股大怒神！狂歡急凍殺逾456點　盤中震盪近1500點

SpaceX 老實說「太空AI無法商業化」　低軌衛星8檔摔跌停　

朱軒洋扶正吳卓源「舊愛Cindy限動一片綠」

高德地圖近0誤差　數發部：不排除禁用

北市女警產後失血救不回　同仁痛哭

台股創高又暴跌！網驚「原來是巴逆逆進場了」

雙薪月收6萬　想帶女兒出國5天「一家三口預算5萬」

「陸不露臉網紅」真面目被曝光　合體男優拍片挨酸

更多

最夯影音

更多
母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類

母親節送空氣？鳳小岳笑談「呼吸之道」超另類
藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

藍市議員初選落馬淚崩！　楊智伃喊：起步比較慢

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

寶寶副食品怎麼吃？營養師揭密「分齡銜接」關鍵

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

王大陸和辣女友繳18萬免關 找黑白兩道違法查仇家個資討債　害慘刑大隊長丟官又坐牢

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪！　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面