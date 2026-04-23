赴美眾議院旁聽「戰爭部印太地區政策」　林右昌盼國防預算有好結果

▲林右昌。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

記者郭運興／台北報導

民進黨前秘書長林右昌近日宣布受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人。而林右昌今（23日）貼出照片透露，今天到眾議院旁聽全體委員會聽證會，主題是：美國在印太地區的軍事姿態與國家安全挑戰，此聽證會是為了審查美國戰爭部在印太地區的政策、計畫與活動。他強調，台灣如果沒有相對應充足的軍事投資，卻說想維護和平，別說國際難有信心，國人也會有所疑慮，不是嗎？看到台灣國防特別預算終於付委了，希望最後能夠有好結果。

林右昌表示，今天早上到眾議院旁聽由軍事委員會主席Mike Rogers所主持的全體委員會聽證會，主題是「美國在印太地區的軍事姿態與國家安全挑戰」。

林右昌指出，今天出席聽證會的官員包括戰爭部主管印太安全事務的助理部長John Noh、美國印太司令部指揮官Admiral Samuel Paparo海軍上將，以及駐韓美軍司令/韓美聯合軍司令Xavier Brunson美國陸軍四星上將（General）。

林右昌指出，此聽證會的目的主要是為了審查美國戰爭部在印太地區的政策、計畫與活動，以為接下來委員會審議2027會計年度國防授權法案預做準備，並評估印太地區對美國國家安全的威脅，以及如何運用國會所提供資源有效達成其所設定目標。

林右昌表示，美國2027財政年度總預算是1.5兆美元（約48兆新台幣），相較於前一年（2026年）大幅增加42%，以因應地緣政治風險。而這項預算中，還研議了多項對台安全援助方案，包括「對外軍售」和「總統撥款權」（PDA），所以自己今天特別來聆聽。

林右昌說，區域安全的核心威脅，主要當然來自中國、俄國、北韓與伊朗。而為了印太地區的區域和平與穩定，美國現在是結合週邊國家一起攜手進入這個區域，形成跨國嚇阻的聯盟。日前，由美國、菲律賓主辦、日本積極參與的2026年「肩並肩」(Balikatan)聯合演習，是歷年來最大規模的演習，其假想對象不言而喻。

林右昌說，所以，不只是美國，印太地區的其他民主同盟國家，特別是鄰近的日本、澳洲與菲律賓大家都在密切關注台灣自我防衛的意志與決心。

林右昌認為，錢當然不是萬能，只有硬體武器當然也不足以保衛自己，但在中共軍事支出連年以兩位數成長，生產建造飛彈、軍艦像在下餃子一般的狀況之下，台灣如果沒有相對應充足的軍事投資，卻說想要維護和平，別說國際友人難有信心，國人對國家安全也會有所疑慮，不是嗎？！從國內新聞中，看到台灣國防特別預算終於付委了，希望最後能夠有好結果。

林右昌也貼出現場照片表示，「我的背影，大家應該很容易認出來吧」？！

▼林右昌今日到眾議院旁聽由軍事委員會主席Mike Rogers所主持的全體委員會聽證會，主題是：美國在印太地區的軍事姿態與國家安全挑戰。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）