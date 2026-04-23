世界閱讀日送暖！金山財神廟攜手新北7校　建置AI閱讀助偏鄉學童

▲世界閱讀日送暖！金山財神廟串聯新北7校建置智慧閱讀系統。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為縮短城鄉教育資源落差、推動數位與閱讀教育並進，新北市今（23日）適逢世界閱讀日，於萬里區大鵬國小舉辦「財神有愛，造福萬金石－2026 e起閱讀」捐贈儀式，由台灣金山財神廟慈善會捐助新臺幣70萬元，協助萬里、金山及石門地區學校建置AI智慧閱讀系統，透過公私協力打造優質且永續的閱讀學習環境。

活動由大鵬國小學生帶來活潑的迎賓踢踏舞揭開序幕，展現學童多元展能與自信風采，隨後由各界貴賓致詞，表達對教育發展的重視與支持。捐贈儀式中，台灣金山財神廟慈善會正式將資源挹注於各校智慧閱讀建置，受贈學校亦回贈感謝狀，象徵公私協力攜手推動教育的深厚情誼。現場並安排智慧閱讀系統實機展示，讓與會來賓親身體驗AI閱讀的便利與創新，氣氛熱絡。

▲新北市大鵬國小校長徐嘉鴻（左）、金山財神廟慈善會秘書長黃湫鑌（右）。

本次計畫以大鵬國小為核心示範學校，串聯萬里國中、野柳國小、大坪國小、崁腳國小、金山國小及石門國小等校，形成跨校合作的智慧閱讀網絡，透過資源共享與經驗交流，提升整體閱讀推動能量。

台灣金山財神廟慈善會秘書長黃湫鑌表示，教育是翻轉未來最重要的力量，財神廟長期投入公益，期盼透過此次智慧閱讀計畫，讓孩子不受地理環境限制，都能享有公平的學習資源。他強調，閱讀不僅是學習基礎，更是開拓視野的關鍵，透過AI科技的導入，有助提升閱讀興趣，培養自主學習能力，為未來奠定良好基礎。

萬里區公所主秘陳睿炘指出，地方發展與教育息息相關，感謝台灣金山財神廟慈善會長期關懷地方教育並挹注資源。本次智慧閱讀系統建置，不僅改善學校閱讀環境，也讓偏鄉學童擁有更多元的學習工具，未來將持續與學校及各界合作，共同營造更優質的教育環境，讓孩子安心學習、快樂成長。

大鵬國小校長徐嘉鴻表示，學校長期致力於閱讀教育推動，但受限於人力與資源，發展面臨挑戰。此次導入AI智慧閱讀系統，結合語音助理、適性推薦與自助借閱設備，將大幅提升學生閱讀便利性與互動體驗。未來將持續深化閱讀課程，結合科技應用，培養學生自主學習與思辨能力，讓閱讀成為孩子一生受用的能力。

本次建置的智慧閱讀系統整合AI語音助理「小通」、SR值分析與適性推薦機制，以及RFID自助借還書設備，學生可依個人閱讀能力選擇合適書籍，並透過系統回饋持續精進閱讀理解力。此舉不僅減輕教師與行政負擔，也有效提升閱讀教學的效率與品質，打造科技與教育融合的新型態學習模式。

新北市政府表示，感謝台灣金山財神廟慈善會長期關注教育公益，以實際行動支持偏鄉學童學習需求，展現企業社會責任與溫暖力量。未來將持續結合民間資源與科技創新，深化智慧教育發展，打造兼具公平與品質的學習環境，讓每一位孩子都能在優質的環境中成長茁壯，勇敢迎向未來挑戰。

透過「財神有愛，造福萬金石－2026 e起閱讀」計畫的推動，新北市正一步步實現以學生為中心、科技為助力、閱讀為核心的教育願景，打造兼具公平與品質的智慧學習城市，讓偏鄉孩子也能站上與世界接軌的起點。