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「毒品毀了我家…」國中生勇敢檢舉父母沉毒海　警溯源破供應鏈

▲雲林一名國中生勇敢檢舉父母吸毒，警方循線破獲毒品供應上游。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善偕同警察之友會理事長吳政憲前往警局頒發慰勉金。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林縣警方執行今年3、4月肅槍、緝毒及打詐專案行動，成果亮眼，其中一起毒品案更是一名國中生檢舉自己的父母，警方循線追查成功瓦解毒品分裝據點，展現向上溯源打擊犯罪的決心。

雲林縣警局指出，此次配合警政署及高檢署推動的專案行動，全面掃蕩槍械、毒品及詐欺犯罪。其中在肅槍部分，共查獲槍砲案件8件、15人，起出非制式槍枝8把，其中2把為幫派成員持有，另有1把涉及西螺地區槍擊案，及時查獲有效防止流入市面，肅槍成績名列六都以外縣市第2名。

▲雲林一名國中生勇敢檢舉父母吸毒，警方循線破獲毒品供應上游。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼雲林一名國中生勇敢檢舉父母吸毒，警方循線破獲毒品供應上游。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林一名國中生勇敢檢舉父母吸毒，警方循線破獲毒品供應上游。（圖／記者游瓊華翻攝）

緝毒方面，警方查獲各類毒品藥頭80人，其中包含依托咪酯藥頭36人及其他類型44人，並破獲「喪屍煙彈」分裝工廠6處，查扣販毒所得逾103萬元，成功斬斷毒品供應鏈，相關成果也將獲警政署表揚。

其中一件引發關注的案件，源於去年底一名國中生向警方檢舉：「我爸媽沈溺毒品已經一年半，原本的家庭都變了樣...，希望可以把壞人抓起來。」警方隨即展開長期蒐證，逐層向上追查，最終鎖定侯姓犯嫌涉嫌經營毒品分裝工廠並將其查獲。現場起出第一級毒品海洛因62.14公克，以及大麻、依托咪酯、安非他命等第二級毒品共317.44公克，另查扣大麻菸油、依托咪酯菸油及煙彈、新興毒品與分裝設備，並查扣不法所得6萬1600元。

雲林縣長張麗善也偕同警察之友會理事長吳政憲前往警局頒發慰勉金，肯定基層員警辛勞。警察局長黃富村表示，透過跨單位合作與情資整合，成功針對非法槍械與毒品來源進行精準打擊，未來將持續強化查緝力道，並呼籲民眾遠離毒品、提高防詐意識，如發現不法情事可即時通報，共同維護社會治安。

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