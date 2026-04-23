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知名UFO研究者「自宅外」自殺身亡！　生前貼文疑洩端倪

▲▼美國知名UFO研究人士、超自然現象作家威爾科克（David Wilcock）輕生得年53歲。（圖／翻攝IG@david_wilcock）

▲53歲的威爾科克（David Wilcock）在家門外輕生。（圖／翻攝IG@david_wilcock）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普17日表示，政府在審查UFO相關資料過程中發現許多「非常有趣」的文件，預計第一批資料將很快就會公布。未料，該國知名UFO研究人士、超自然現象作家威爾科克（David Wilcock）就在本週輕生身亡，美媒紛紛指出，他生前的一篇X貼文，似乎顯示正在經歷低潮。

警方到場來不及　他當場自戕

博爾德郡（Boulder County）警長辦公室表示，當地時間20日上午10時44分，警方接獲911報案，趕赴科羅拉多州尼德蘭鎮（Nederland）近郊民宅處理一起「未知問題」。

警方抵達後發現，一名男子站在屋外、手持武器，幾分鐘後便對自己開槍。稍後，此人被證實就是威爾科克，已於現場不治身亡。科羅拉多州博爾德郡驗屍官辦公室已於22日發布聲明，證實威爾科克死訊。

當局透露，911接線員懷疑報案人正在經歷精神健康危機。警方事後確認，現場屋內及周邊均未發現其他人員。

UFO重要人物　生前貼文引唏噓

值得注意的是，威爾科克生前曾於4月19日發文透露，自己在週末「經歷了一些很棘手的事」，不確定隔天是否能夠錄製節目，「永遠記得，造物主在你心中。我們活在一個充滿愛的宇宙。我很感謝你們所有的愛、關心與支持。」

威爾科克是「UFO解密運動」的重要代表人物，長期倡導美國政府應該公開不明飛行物（UFO）及地外生命資訊。他在YouTube及臉書擁有數十萬追蹤者，時常與粉絲們分享相關論述，並且出版多本著作，其中《源場調查》（Source Field Investigations）與《共時性密鑰》（The Synchronicity Key）均曾登上《紐約時報》暢銷書榜。

此外，他也是歷史頻道知名節目《古代外星人》（Ancient Aliens）的常客，節目探討亞特蘭提斯等古文明陰謀論議題。

川普：UFO文件「非常有趣」　很快就會公布第一批資料

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