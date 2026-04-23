台股飆1000點喊不想上班「半小時慘翻車」　一票上班族：太恐怖了

▲股民看盤猶如坐雲霄飛車，見大跌只好乖乖上班。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者劉維榛／綜合報導

台股今（23日）上演大怒神戲碼，早盤一度暴漲1000點，未料短時間內反轉下跌，整個市場氣氛瞬間從亢奮轉為失望。財經粉專「股添樂 股市新觀點」用上班族最有感的話來比喻這次盤中的劇烈震盪，引發一票網友哀號「今天太恐怖了」、「本來請假，突然銷假上班…繼續埋頭苦幹」。

「股添樂 股市新觀點」在Threads表示，台股今早盤氣勢如虹，指數一口氣勁揚1000點，不僅創下歷史新高，也讓市場氣氛瞬間沸騰。當時一名股友A看到大盤噴出，忍不住脫口說出「不想上班了」，短短幾個字完全說中不少投資人的心聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

半小時風雲變色 重挫1500點秒變「有動力上班」

沒想到市場翻臉比翻書還快，才過了半小時，盤勢突然風雲變色，原本大漲1000點的氣勢瞬間消失，接著一路下殺，最後竟變成下跌500點，等於短時間內從高點重挫1500點，劇烈震盪讓人看傻眼。原本還沉浸在獲利喜悅中的股友A，也在這波急轉直下後立刻收起笑容，態度180度大轉變，改口說「有動力上班了」，前後反差超大。

文章曝光後，底下網友也紛紛苦笑回應，「本來想請個長假了，後來想想還是努力工作好了」、「今天太恐怖了，好震盪，好幾檔跌停板都要暈倒」、「這就是所謂的台股大怒神，半小時內體驗從退休到復職的雲端與地獄」、「好寫實」、「本來請假，突然銷假上班…繼續埋頭苦幹」。