高德地圖不只導航猛！他曝「最大優勢」：語音播報可選林志玲

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中國導航APP「高德地圖」近來在台灣掀起資安與國安疑慮，媒體人謝騰輝在粉專分享，他試用高德地圖很長一段時間了，除了車道級導航更清楚、能更精準判斷車輛所在位置外，還有不少實用功能讓他印象深刻。其中一個是「語音播報可以選林志玲」，一句話瞬間戳中不少網友笑點，也讓留言區整個歪樓。

謝騰輝在臉書發文表示，這兩天高德地圖討論度很高，而他其實已經試用很長一段時間了。他提到，高德除了「車道級導航對於車在哪條路上真的是比較清楚外」，也「不受限車上數位儀表蘋果只能投Apple map，安卓才可Google maps的限制」，認為整體使用體驗確實有亮點。

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不過，謝騰輝最後話鋒一轉，直接拋出重點，「但最重要的是語音播報可以選林志玲！」短短一句立刻讓大批網友笑翻，還有人直呼「通常重點會留在最後」、「其他無所謂，最後一句比什麼都強」、「重點是志玲姐姐」、「衝著最後一句，立刻來下載」。

留言區也有不少用過的網友跳出來分享心得。有人表示，高德「不只會預報紅綠燈，前方道路施工都會」，謝騰輝也補充，「國三接國五，過了大右迴旋會說過了前方紅綠燈進隧道。」另有網友提到，「前方盲灣有來車會提醒，或是前方幾百公尺急速煞也會提醒預先減速」，甚至笑稱還會提醒「前方有豪車請注意保持距離」。

至於最多人討論的，依舊是語音包功能。不少網友笑喊「所以為了林志玲，我也打算下載來用！」、「我也選林志玲」、「王目前用導航王搭配安心亞語音，但看到志玲姐姐，我要轉台了！」也有人分享自己偏好周星馳、蠟筆小新等語音，讓整篇貼文意外變成另類「導航語音包大會」。