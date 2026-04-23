里港警4 / 27全面開罰「車不讓人」　最高重罰3.6萬+吊照

▲里港警方27日起強力執行車不讓人取締勤務。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為降低行人事故風險，里港警分局配合屏東縣警察局自4月27日起全面啟動「車不讓人」大執法，針對事故熱點與人流密集路口加強取締。未停讓行人最高可罰3萬6千元並吊銷駕照，盼透過強力執法與宣導並行，改善交通文化，守護用路人安全。

里港警分局提醒，根據現行《道路交通管理處罰條例》，執法重點與罰則如下：

1. 汽機車路口不停讓行人： 駕駛人行經行人穿越道或依法可供行人穿越之交岔路口，遇有行人穿越時，若不暫停讓行人先行通過，將處新臺幣 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰。

2. 加重處罰： 若因不停讓行人而肇事致人受傷，處新臺幣 1 萬 8,000 元以上 3 萬 6,000 元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照 1 至 2 年。

3. 嚴重事故責任： 若致人重傷或死亡者，處新臺幣 3 萬 6,000 元罰鍰，並依法吊銷其駕駛執照。

4. 慢車處罰： 慢車駕駛人（如自行車等）行經行人穿越道或轉彎時，未禮讓行人優先通行，處新臺幣 300 元以上 1,200 元以下罰鍰。



里港警分局長邱逸樵特別強調：「路口交通環境複雜，行人相較於汽機車屬於極度弱勢的一方，我們執行大執法的目的不在於開罰，而是要導正駕駛人『路權優先順序』的觀念，每一位用路人脫下安全帽、走下車後都是行人，唯有彼此尊重、相互禮讓，才能建立溫暖且安全的交通網絡，請各位駕駛朋友行經路口務必減速，看見行人時請展現耐心、禮讓先行，共同守護我們的家園安全。」