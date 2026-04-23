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3月瘋媽祖兼送暖　埔里三大廟宇慨捐30萬助守護安置少女

▲埔里三大廟宇攜手捐贈善款予家扶南投希望學園。（圖／家扶基金會南投希望學園提供，下同）

▲埔里三大廟宇攜手捐贈善款予家扶南投希望學園。（圖／家扶基金會南投希望學園提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年農曆三月「瘋媽祖」宗教盛事都深刻展現台灣社會凝聚力與文化認同，埔里鎮在地三大宮廟瀛海城隍廟、恆吉宮媽祖廟與寶湖宮地母廟今年順勢攜手合作，將信眾的虔誠與善念化為實質資源，共挹注家扶基金會南投希望學園30萬元善款，關懷12至18歲安置少女的生活與成長需求。

南投希望學園扶幼主委羅俞欣指出，本次善舉由城隍廟主委潘一全副議長的積極串聯與推動，邀請恆吉宮媽祖廟董事長劉志曉、寶湖宮地母廟董事長劉珠媚共同發起並整合資源，展現宗教團體的社會責任與影響力；16日當天捐贈儀式現場洋溢著溫馨與感動，象徵慈悲與守護的媽祖信仰，透過具體行動展現其深遠意義。

▲三月瘋媽祖化為溫暖行動，埔里三大廟宇攜手守護少女未來，城隍廟領航善循環，恆吉宮與地母廟響應公益。（圖／家扶基金會南投希望學園提供）

羅俞欣說明，家扶基金會長期致力於兒少保護與扶助工作，其中南投希望學園專責安置具有司法背景或家庭功能不全的少女，提供穩定的生活環境、教育支持及心理輔導，陪伴她們走過人生低谷、重建自我價值；此次捐贈不僅補足學園在照顧資源上的需求，更讓孩子們感受到並未被社會遺忘。

共襄盛舉的南投縣議員黃世芳亦強調，當宗教、社福與地方力量攜手合作，便能形成穩定且長遠的支持系統，讓更多弱勢兒少獲得翻轉人生的機會；城隍廟總幹事游清然、劉志曉與劉珠媚皆表示，未來將持續結合節慶文化與公益行動，擴大扶助對象與資源連結，讓更多需要幫助的人得到實際支持。

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