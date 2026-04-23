最近飛日本「瘋狂提早到」！一票人狂點頭：真的飆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛飛日本，飛過去通常2.5到4小時就到了，其中，飛到東京約3到3.5小時。有網友表示，前天他從桃園機場要飛到成田，結果只花2.5小時就到了，「想想就有趣，機組人員廣播：我們提早50分鐘抵達成田國際機場」。貼文曝光後，不少人也爆共鳴，「前陣子也是坐早班飛東京，真的兩小時多就到了」、「遇過！真的很猛」。

原PO在Threads發文表示，自己前天抵達日本，結果從桃園飛到成田只花了約2.5小時，還聽到機組人員廣播提早50分鐘抵達成田國際機場，讓他覺得相當驚喜。

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至少提早半小時到 超多人也遇過「飆機」

貼文一出後，立刻引來大批有相同經驗的人留言，有人說自己星期日搭機時，也是一路「飆機」，最後提早半小時到將近1小時，「紅眼2.5小時桃園到羽田，忍不住想抱怨，『不能多飛一個小時讓我睡一下嗎？』（落地凌晨4點）」、「有遇過提早降落，但是飛機在停機坪排隊啊！」「我上次搭機，成田回台灣，提早一個小時落地，結果變成我等接機的司機。」

還有網友表示，「其實表定都會拉長一點，避免延誤或理賠的問題」、「季風關係，加上航程，以及機場起落的排序，跟出發到達的時段，綜合這麼多因素，航空公司都會多抓一點時間，所以才會偶爾有準點出發準點到，或是晚出發提早到的狀況。」

其中，不少人提到酷航，「酷航飆機傳統，我兩次桃園到北海道都只要3小時」、「酷航，我曾經晚一個小時出發，提早30分鐘到」、「酷航真的飆，每次搭每次提早，就看是30分或50分而已」、「前陣子也是坐早班酷航飛東京，真的兩小時多就到了」、「4/5去也是搭酷航，跟朋友都傻眼這麼早到機場，不知道要幹嘛哈哈哈哈哈！」