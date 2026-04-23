新店3機車連環撞還掃到對向公車　1男重傷昏迷！慘摔影片曝

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（23日）上午發生一起車禍，一名機車女騎士行經安康路三段，停在路中等待左轉時，遭後方的機車追撞，又波及後方經過的機車，而對向的公車也被擦撞，造成3名機車騎士受傷，其中一名男騎士意識模糊，生命徵象微弱，已送醫急救中，另2名騎士則僅輕傷並無大礙，肇事原因仍待後續釐清。

▲張男追撞謝女後波及阮男，張男意識模糊送醫搶救。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，騎乘普重機的74歲謝姓女子，上午9時許騎車沿著新店安康路三段準備返家，行經182號前，謝女停在路中準備左轉，後方騎機車的78歲張男疑似反應不及追撞謝女，2人因而撞摔在地；旁邊騎機車的23歲阮男也遭波及摔車，謝女的機車則是擦撞對向公車。

▲張男追撞謝女後波及阮男，對向的公車也被波及。（圖／記者陸運陞翻攝）

附近民眾發現後立即撥打110報案處理。警消抵達，發現追撞的莊男手臂有面積撕裂傷，並且流鼻血、熊貓眼、意識模糊生命徵象微弱，隨即由救護車送新店慈濟搶救，而被追撞與被波及的謝女、阮男，僅受到輕微擦挫傷，分別送醫治療後已無大礙，另被波及的公車，並無人員受傷，詳細肇事原因，仍待後續調查釐清。

▲3輛機車追撞，零件散落一地。（圖／記者陸運陞翻攝）