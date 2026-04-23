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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸海軍節開放參觀　台媒罕見深入軍艦內部

▲▼大陸423海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動。圖為烏魯木齊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

▲烏魯木齊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／青島報導

今天是大陸423海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動，兩岸媒體獲邀參訪停泊於青島奧帆中心碼頭的烏魯木齊艦和濰坊艦，並罕見獲准進入兩艘軍艦內部參觀。

中共解放軍海軍成立於1949年4月23日，這天被大陸官方定為海軍節。今年，大陸10多個城市舉行海軍軍營開放日活動，40多艘現役艦艇公開給民眾參觀。在此次開放日活動中，青島是開放艦艇數量最多的城市，其中現役主戰裝備蕪湖艦首次在開放日活動上亮相。

這次海軍節活動邀請中外媒體進行採訪，其中，兩岸媒體參訪目前停泊於青島奧帆中心碼頭的烏魯木齊艦和濰坊艦。值得注意的是，這次兩艘軍艦都罕見開放台媒進入船艙內參觀，但由於涉密原因，內部不提供所有參觀者拍攝。

▲▼大陸423海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動。圖為烏魯木齊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼烏魯木齊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸423海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動。圖為烏魯木齊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

烏魯木齊艦是大陸自行研製建造的052D型導彈驅逐艦，舷號118，艦長150餘公尺，寬18公尺，最大排水量近7000噸。搭載130mm艦炮、艦艦導彈、對空、反潛、近程反導等武器系統，以及電子戰和直升機艦面系統。配備柴油機－燃氣輪機交替使用推進裝置。2015年7月下水，2018年2月服役，隸屬於北部戰區海軍。

我前海軍艦長呂禮詩也受邀參加這次活動，他於現場受訪表示，現在最厲害的軍艦，就是什麼飛彈都看不到。烏魯木齊艦除了130mm火炮之外，還有64個發射單元的垂直發射系統，可發射紅旗-9防空飛彈，至於是基本型的120公里還是遠達400公里的紅旗9B都是未知，另外，發射系統還能安裝魚-9反潛火箭，以及鷹擊-18超音速反艦飛彈。

呂禮詩指出，烏魯木齊艦船尾有一個很大甲板，可容納不同的反潛直升機。他解釋，反潛最好的方法不是發射反潛火箭或用艦艇接近，而是使用直升機，因為直升機可快速接近，並使用多重偵搜方式，例如使用反潛聲標和磁測儀，並以魚雷直接進行攻擊。

▲▼大陸423海軍節，多地舉行海軍軍營開放日活動。圖為烏魯木齊艦。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼青島舉行海軍軍營開放日活動（下圖），我前海軍艦長呂禮詩也獲邀參加（上圖）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼青島舉行海軍軍營開放日活動（下圖），我前海軍艦長呂禮詩也獲邀參加（上圖）。（圖／記者陳冠宇攝）

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