無照酒駕畫面曝！李育朋「喝到天亮」　肇事後折回酒吧找友求救

記者楊晨東、莊智勝／台東報導

中華職棒樂天桃猿新秀19歲投手李育朋19日涉及無照酒駕肇事，且還一度折回酒吧找友人求救，事後警方獲報趕抵現場，進一步調查後確認肇事駕駛就是李育朋，且經測發現李的酒測值高達0.69mg/L，明顯超標，後續依公共危險罪送辦。消息曝光後，樂天桃猿火速做出處置，今(23日)發聲明，表示已依據雙方合約相關規定正式終止合約。

▲李育朋涉無照酒駕肇事，當時打黃燈臨停路邊。（圖／記者楊晨東翻攝）

警方調查，李育朋19日凌晨與好友走近台東一處酒吧，喝到快天亮才駕車離開，途中李疑似不勝酒力，在市區肇事擦撞，雖未釀成人員傷亡，但李心虛，隨即折回酒吧找友人求救，改由友人將車開到附近停放，待警方到場蒐證時，李才坦承肇事。警方進一步調查時，發現李不但未持有駕照違規上路，且還散發濃濃酒氣，經測後測值高達0.69mg/L，明顯超標，當即將其公共危險等罪嫌移送法辦。

▲監視器拍到李育朋從駕駛座走出。（圖／記者楊晨東翻攝）

對此，球團23日發出聲明表示，一向對酒駕等違法行為採取零容忍立場，此次依規定正式終止雙方合約，對於事件所造成的社會影響深感遺憾，並向球迷及社會大眾致上誠摯歉意。球團指出，未來除持續邀請第三方專業機構，定期舉辦包含法治教育在內的相關講座，強化球員觀念外，也將進一步擴大至全體員工進行宣導與訓練，全面提升內部紀律與法治意識。

據了解，李育朋為2025年中華職棒季中選秀會中，由樂天桃猿以第4指名選進的新秀，簽約金為新台幣250萬元，另附帶最高75萬元激勵獎金，2026年月薪為7萬元，原被視為球隊培養中的潛力戰力，未料竟酒駕肇事，遭球團開除，斷送大好前程。

▼樂天桃猿宣布與第4指名新秀李育朋解約。（圖／記者李毓康攝）

▼李育朋19日在台東一處酒吧喝到天亮，隨後開車肇事，斷送大好前程。（圖／記者楊晨東翻攝）