稀土戰升級！中國封鎖日本供應鏈　「1關鍵晶片材料」成反擊王牌

▲稀土。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

日本與中國因台灣有事議題與稀土管制衝突升溫，中國對日本祭出稀土與磁鐵出口限制，並調查晶片材料；至於日本，則是掌握9成先進光阻劑市場，被視為反制中國半導體產業的重要籌碼，但日本尚未正式啟動出口管制。

中日關係在地緣政治與科技供應鏈角力下持續緊繃。日本首相高市早苗去年11月拋出「台灣有事」相關言論後，北京態度急轉強硬，今年1月起對日本採取一連串經濟反制措施，包含限制中國民眾赴日旅遊與進口水產品，並將稀土納入戰略施壓工具，對日本相關產業形成壓力。

美媒《華爾街日報》於2026年1月報導指出，中國進一步升高稀土管制力道，針對軍民兩用稀土物資及高階磁鐵產品實施出口限制，範圍涵蓋重稀土與相關應用材料，同時也對一項與晶片製造相關的重要材料啟動反傾銷調查。報導分析，此舉恐影響日本汽車、半導體與國防產業的上游供應穩定性。

不過，日本並非毫無反制空間。《彭博》分析，日本企業目前在全球先進光阻劑市場市占率約達9成，該材料為半導體曝光與蝕刻製程中的關鍵耗材，直接影響晶圓良率與製程精度。由於技術門檻高且供應集中，日本在全球晶片產業鏈中具備重要戰略位置，也被視為潛在反制中國的關鍵籌碼。

外媒亦曾披露，日本政府2025年底曾研議，管制光阻劑出口至中國，以因應地緣政治風險升溫，但相關措施截至目前仍未正式實施，政策方向尚未定案。

針對外界關注的出口管制傳聞，日本官方態度謹慎。《路透社》引述日本內閣官房長官木原稔說法指出，「據我所知，並沒有進行報導中所說的那種變更」，明確否認已對現行貿易管理制度做出調整。