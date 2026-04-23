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天氣一熱蟑螂狂出沒！日本家事達人指出關鍵滅蟑時機成效最大

▲▼蟑螂,天氣熱,滅蟑。（圖／pexels）

▲天氣變熱，廚房的角落出現蟑螂的頻率增加（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

隨著氣溫逐漸升高、濕度攀升，不少民眾開始發現家中「不速之客」變多，尤其是廚房與浴室角落，蟑螂出沒頻率明顯提升，每到夏天，如何有效滅蟑也成為網友熱議話題，有人看到蟑螂就拿拖鞋拍打，或是用優格、精油等偏方滅蟑，大家都想知道有效的滅絕蟑螂的方法！

日本家事達人藤原千秋曾分享，一年當中其實有「4個關鍵滅蟑時機」，若能抓準時間點，效果事半功倍。她指出，4月下旬是蟑螂開始活動的初期，此時應進行全面清潔並搭配殺蟲劑；5月下旬則需再次施藥，阻斷繁殖；7月梅雨季為活動高峰，務必加強清潔；而9月至10月則是關鍵收尾期，有助降低隔年春天蟑螂數量。

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不過，許多人習慣看到蟑螂就直接打死，環保署提醒，蟑螂本身是過敏原攜帶者，體內也可能含有病原菌，一旦拍打造成體液或碎片四散，反而增加過敏與健康風險。

此外，蟑螂具有「趨觸性」與「夜行性」，喜歡躲藏在牆壁、櫥櫃、抽屜縫隙等狹小空間，並在夜間外出覓食，特別偏好甜食與澱粉類食物，因此，即使短暫消滅，若環境條件未改善，很容易再度繁殖，針對如何「根本消滅蟑螂」，環保局提出3大治本關鍵。

不給來：從源頭阻斷入侵機會

防治蟑螂的第一步在於阻絕其進入室內的路徑，民眾應定期檢查門窗、牆面與管線周邊是否存在縫隙或破損，並即時修補，避免成為蟑螂入侵通道，此外，廚房與浴室排水口須定期刷洗，夜間未使用時建議加蓋，降低蟑螂沿水管爬入的機率，從源頭減少害蟲出現。

不給住：清空藏匿空間降低群聚

蟑螂具有趨觸性，偏好躲藏於狹窄陰暗處，像是紙箱、舊報紙與家具縫隙等，居家環境應避免堆積雜物，並定期整理櫥櫃、抽屜與角落空間，減少其藏匿與繁殖的條件。透過維持整體空間整潔與通風，讓蟑螂失去棲息場所，自然能有效降低數量。

不給吃喝：斷絕食物與水源

蟑螂對食物氣味十分敏感，尤其偏好甜食與澱粉類，因此食物應妥善密封保存，避免外露。垃圾與廚餘桶需加蓋並定期清理，防止成為吸引來源，同時，廚房流理台應保持乾燥、避免積水，減少蟑螂獲取水分的機會，從根本破壞其生存條件。

已出現蟑螂？3招快速控制

噴霧殺蟲劑：建立防線快速阻殺

當發現蟑螂出沒時，可於牆角、門縫及其常經過路徑噴灑殺蟲劑，形成約10公分寬的防護帶，蟑螂只要接觸到藥劑，即可達到殺滅效果，此方式適合用於短期控制蟑螂活動範圍，但仍須搭配環境清潔，才能避免反覆出現。

蟑螂餌盒：利用習性誘殺防治

蟑螂餌盒（俗稱蟑螂屋）也是常見的防治方式之一，透過蟑螂的趨觸特性，將其引誘進入餌盒並食用藥劑，建議可將餌盒放置於牆角、櫥櫃下方或陰暗角落等高風險區域，持續使用有助於降低族群數量，適合家庭日常防治使用。

凝膠餌劑：連鎖消滅效果最佳

目前最普遍使用的方式為凝膠餌劑，能直接塗抹於裂縫、牆角等隱蔽處，這類藥劑利用蟑螂群聚與取食習性，讓個體將毒餌帶回巢穴，進而達到連鎖消滅效果，若搭配居家環境整頓，減少其他食物來源，將可大幅提升防治效率。

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