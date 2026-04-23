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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周俊銘試噴辣椒水被拔官　內政部：尊重警政署專業判斷

▲第六分局長周俊銘測試辣椒水，誤噴柯文哲遭拔官。（資料圖／台中市政府警察局第六分局官網、記者唐詠絮翻攝）

▲台中市警察局第六分局長周俊銘測試辣椒水，誤噴柯文哲遭拔官。（資料圖／台中市政府警察局第六分局官網、記者唐詠絮翻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲日前到台中輔選時，在逢甲夜市碰上有人噴辣椒水，後查明是台中市第六分局分局長周俊銘「試噴」導致，後續周被拔官調離主管職，並調任台北市警察局。對此，內政部今（23日）表示，警政署認為，周為現場勤務指揮官，整體處置的時機、方式、相關作業行為，理應接受檢視，也必須負起相當的責任。至於懲處輕重及範圍，本部尊重警政署依權責與專業判斷。

李慧芝說，相關懲處是由台中市政府警察局提出，由警政署同意，對個案的處置方式都予以尊重。警政署也已對外說明，未來九合一地方公職人員選舉勤務，有關候選人服務處、競選活動等安全維護，都會持續要求各警察機關加強風險評估及情資掌握。

內政部次長董建宏說，內政部尊重警政署調查及懲處結果，為何是這樣的懲處結果？警政署認為，周俊銘為現場勤務指揮官，整體處置的時機、方式、相關作業行為，理應接受檢視，也必須負起相當的責任。至於懲處輕重及範圍，本部尊重警政署依權責與專業判斷。

董建宏說，警政署昨也說明，周俊銘是拔除主管職務，調至台北市擔任三線一的警政監，是屬於平調。

而針對九合一地方公職選舉的勤務，董建宏強調，內政部還是請警政署持續加強安全維護，以及做好相關風險評估及情資掌握，對於個案的討論不予評論。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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周俊銘辣椒水拔官內政部警政署台中市警局

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