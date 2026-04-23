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賴清德出訪遭中國打壓　日本政府：確保航空安全是國際共同利益

▲▼日本內閣官房長官木原稔召開例行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本內閣官房長官木原稔召開例行記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德原預計出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因中國以經濟脅迫塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等國，致使臨時取消飛航許可，經評估後暫緩行程。對此，日本內閣官房長官木原稔23日表示，確保航空安全是國際社會的共同利益，相關國家應確保使用上的透明性。

針對中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，總統賴清德日前透過社群平台X，向國際社會表示，中國的脅迫行動正在破壞現狀，再次暴露出威權政權對國際秩序所帶來的風險。他說，在即將訪問史瓦帝尼之前，飛行路線上的多個國家在中國施壓下，突然撤銷了飛航許可。

近日，世界各國也關注到台灣遭到中共打壓的訊息，日本政府內閣官房長官木原稔23日於公開記者會上表示，航空安全與安全保障是國際社會的共同利益，確保這件事是至關重要的，而所有相關國家確保使用上的透明性也是至關重要的。 

此外，美國國務院發言人也表示，這些國家應中國要求，干預台灣官員例行出訪的安全與尊嚴，這些國家管理其飛航情報區內的國際空域，範圍遠超過其領土上方的領空，這項管理職責存在的唯一目的在於確保航空安全，並非作為北京的政治工具。

國務院發言人指出，這是北京針對台灣及其全球支持者進行恐嚇、濫用國際民航體系，威脅國際和平與繁榮的另一案例，「敦促北京停止對台灣的軍事、外交及經濟施壓，轉而進行有意義的對話」。

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