5.4億發油貼給小黃運匠　交通部：優先使用公共運輸計劃預算

▲交通部長陳世凱出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

由於中東戰事未歇，持續衝擊原油、天然氣等價格，為了穩定民生物價，行政院今（23日）宣布針對計程車推出油價補貼專案，統計全國包含多元化計程車在內的9萬輛計程車，每輛補貼6000元，經費共計5.4億，預計5月20日上路。交通部長陳世凱說，會優先使用公共運輸計劃的預算先行支應，未來如果還有更多預算的話，就由行政院盤點預算來源。

針對計程車的油價補貼，陳世凱說，包含多元計程車在內約有9萬輛用油計程車，每一輛是用油價折讓方式，一公升折讓5元，每一台計程車補貼1200公升的用油，折合6000元。希望能對所有運匠朋友們提供幫助，因為這次油價上漲，運輸業受到影響最敏感，希望國內整體公共運輸的票價、運價都不要受到影響。

▲▼交通運價平穩措施懶人包。（圖／交通部提供，下同，點圖放大）

陳世凱說，第一波政府提出包含所有國內的公共運輸，空運、船舶、公路客運、計程車等，交通部目前都有提出方案。空運、船舶、公路客運是3個月的方案，希望平抑票價。

陳世凱指出，公路客運剛好5月時就會碰上業者必須對交通部提出票價調漲，交通部做法是，會讓業者反映成本，但票價的價差補貼由交通部吸收。

媒體追問，補助小黃的經費來源？115年度總預算裡？陳世凱說，優先會使用公共運輸計劃的預算先行支應，未來如果還有更多預算的話，就由行政院盤點預算來源。

至於選擇在520上路，陳世凱表示，因為行政作業需要一點時間，包含中油要製作中油卡、人員訓練也需要一段時間，所以目前推估的時間最快就是520。但使用期限是一直到年底，即便是前幾個月油價的上漲，也應該有補貼的作用。