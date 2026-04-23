管線破裂廢水外流！竹市九甲埔農地遭汞污染　化學廠4人遭起訴

▲新竹化學廠涉嫌違反廢棄物清理法，檢方提起公訴。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹地方檢察署指出，接獲通報 發現新竹市九甲埔農地遭重金屬汞污染，採樣送驗發現超過食用作物農地土壤汙染管制標準值，隨即指派專案小組偵辦並查獲化學廠陸姓代表人及其3名員工等4人，涉嫌違反廢棄物清理法第46條第4款之非法清除處理廢棄物罪、刑法第190條之1第1項之放流毒物污染河川、土壤罪犯罪嫌疑重大，向新竹地方法院提起公訴。

新竹地檢署指出，該化學廠設有廢水處理設備，並領有水污染防治相關許可，主要從事酸、鹼性化學藥品之調配、稀釋、混合及分裝作業。客戶於返還空瓶罐時，常夾帶其他公司使用後、未清洗且可能殘留化學藥劑瓶罐。陸姓代表人、賴姓課長及馬姓移工等人，為維持業務關係，由負責人指示公司人員將瓶罐分類處理，破損者敲碎後交由回收業者處理；殘留毒化物者退回來源公司；殘留鹽酸、硫酸等一般化學藥劑者倒入廢水處理設施；殘留酯類、油類者倒入廢液桶槽；可再利用之瓶罐則清洗、去標籤、烘乾後再供填裝藥劑使用，不可再利用者則集中存放於倉庫或空地。

排放管線因長期使用而斷裂，賴姓課長於接獲回報後，仍未更換管線，僅以塑膠袋包裹破裂處暫時處置。因而使含汞的清洗廢水外流至灌溉水源，污染鄰近農地土壤。經環保機關採樣檢測，灌溉水源底泥及周邊多筆農地土壤均驗出超過管制標準之汞濃度，嗣後稽查時，亦在廢水處理設施、鄰近灌溉水源底泥及廠內雨水溝底泥中檢出汞成分超標。

黃姓化學藥劑人員負責化學藥劑回收桶墊片清洗及桶身擦拭作業，明知其作業所生廢水可能含有化學物質殘留，應倒入通往廢水處理設備之排放口處理，竟自2025年8月11日起至同年9月1日止，擅自將該等廢水倒入逕流廢水管線排放口水溝，而非廢水處理設備之排放口，使廢水流入雨水收集槽，以此非法清除、處理廢棄物。

經環境部環境管理署北區環境管理中心派員前往稽查，在該公司「廢水處理設施」驗得11.9ppm汞濃度，並在鄰近之上揭灌溉水源底泥測得56.1ppm汞濃度，復查得前述水管斷裂以塑膠袋包裹情形。嗣經警於114年9月16日執搜索票會同環境部環境管理署北區環境管理中心前往搜索稽查，在該公司內之雨水溝（消防栓旁）底泥處驗得超標之22.4ppm汞濃度；新竹市環保局另於2025年9月17日、18日前往鄰近工廠採樣土壤檢驗，於鄰近化學廠溝渠處採得60.9mg/kg汞成分，經警調閱相關監視器畫面而查悉上情。

經偵查終結，化學廠陸姓代表人及其員工等4人，涉嫌違反廢棄物清理法第46條第4款之非法清除處理廢棄物罪、刑法第190條之1第1項之放流毒物污染河川、土壤罪犯罪嫌疑重大，爰依刑事訴訟法第251條規

定，向新竹地方法院提起公訴。