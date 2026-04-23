庫克真心話！iPhone這功能「犯大錯」　Apple Watch讓他最自豪





▲庫克罕見揭露任內失敗與成就。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在卸任前罕見吐露心聲，坦承2012年推行Apple Maps上線，是他擔任CEO以來「第一個真正的巨大錯誤」，但也提到Apple Watch是自己最自豪的產品成就。

還沒準備好 Apple Maps推出大失敗

庫克21日在全體員工會議上與接班人特納斯（John Ternus）同台。他談到Apple Maps的失敗時表示，「這項產品還沒準備好，但我們以為可以了，因為我們測試的，都是比較在地性的內容。」

《彭博社》指出，Apple Maps當初在全球多地無法正常運作，導航失準、地標標示錯誤，遠遠比不上Google Maps。這次發布最終導致軟體主管佛斯托（Scott Forstall）被開除，成為庫克任內首次人事大變動。

▼庫克預計9月卸任，交棒給特納斯（John Ternus）。（圖／翻攝蘋果官網）

不過，庫克也表示，Apple Maps事件成為一次寶貴經驗，「我們為此道歉，並說『去用其他地圖app吧，它們比我們的更好』」，這對使用者來說才是對的事，也是把使用者放在決策中心的例子之一，「現在我們有了全球最好的地圖app，我們學到了何謂堅持，並且在犯錯之後，仍選擇做出正確的事。」

庫克坦言自己犯下的錯誤多到不可思議，包括最終放棄上市的無線充電板AirPower，以及研發長達10年卻以失敗告終的自動駕駛技術。但在過去15年，蘋果也很大程度地避免了其他消費性3C常見的產品召回或取消販售情況。

救人性命 Apple Watch讓他最驕傲



庫克表示，他感到驕傲的時刻非常多，但Apple Watch與其健康監測功能無疑最為突出。Apple Watch自2014年亮相以來，主要健康功能逐步擴大，從最初的心率監測到現在的高血壓偵測。

庫克回憶起第一次收到使用者來信的畫面，對方表示Apple Watch救了他一命，「現在我幾乎每天都會收到這種信，但第一次發生時對我的影響尤其巨大。它甚至讓我一度停下腳步。」

▼Apple Watch成為庫克最感驕傲的產品。（圖／路透）

