賴清德出訪受阻　行政院：無法接受中國一面交流、一面打壓做法

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德出訪我國非洲友邦史瓦帝尼，因中國大陸出手施壓鄰近國家撤銷飛航許可，而被迫取消。由於時機點發生在鄭習會後不久，引發關注。行政院發言人李慧芝今（23日）表示，這次中國施壓干預他國決策，粗暴行徑在國際社會絕無僅有，嚴重破壞區域和平跟穩定。至於是否會更因此不接受中國提出的十項惠台措施？李表示，「這種一面交流、一面打壓台灣在國際交流空間的做法，政府無法接受」。

行政院發言人李慧芝強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，這是不需要爭論的事實，對於中國不斷提高打壓的力道，要再一次重申強烈譴責。她說，稍早也注意到，美國國務院也發出聲明強調，這是中國針對台灣還有全球支持者進行恐嚇，濫用國際民航體系、威脅國際和平及繁榮的又一個案例。

李慧芝呼籲，也希望朝野應該一致對外，不要讓支持台灣的國際友人產生不必要的誤解。且我國元首出訪是行之有年，相關做法都是依照國際慣例辦理，這次中國施壓干預他國決策，不但是持續打壓台灣的國際參與空間，甚至可能造成我國元首飛航安全影響，這種粗暴的行徑不但在國際社會絕無僅有，而且嚴重破壞區域和平跟穩定。

另外，記者也問到，是否會接受中國拋出的十項措施？李慧芝說，跟中國的各種交流，政府也一直呼籲，支持進行健康有序、具有對等尊嚴、沒有政治前提的各種協商及交流，「這種一面交流、一面打壓台灣在國際交流空間的做法，政府無法接受」。