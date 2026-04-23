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彰化鄉代撞飛86嬤棄車逃逸！老媽善後：他吃安眠藥「要去捻香」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉一名86歲王姓阿嬤，21日晚間在福三路三段巷口遭轎車撞擊倒地受傷。家屬在網路po文指控，撞人的是鄉代葉宸郝、疑似酒駕，還叫媽媽到現場「善後」，自己落跑，質疑企圖找母親頂罪。對此，葉母出面否認，強調兒子是因吃安眠藥身體不適才先離開要去捻香，她則協助報警。不過警方已先依肇事逃逸罪嫌將葉男移送法辦。

▲葉姓鄉代撞飛86歲阿嬤涉肇事逃逸。（圖／民眾提供）

▲葉姓鄉代撞飛86歲姑婆，涉肇事逃逸。（圖／民眾提供）

這起意外發生在21日晚間8點多，地點位於福興鄉福三路三段483巷口。當時86歲的王姓阿嬤正在路上行走，葉姓鄉代駕車沿福三路三段由南往北行駛，左轉進入巷口時直接撞上阿嬤，導致阿嬤當場倒地險遭輾過，雙腿擦挫傷血跡斑斑，緊急送緊急送往彰濱秀傳醫院救治。

▲阿嬤遭撞飛，駕駛無視派出所在斜對面，公然棄車肇逃。（圖／民眾提供）

▲葉姓鄉代撞飛86歲姑婆，涉肇事逃逸。（圖／民眾提供）

離譜的是，肇事地點斜對面就是洪堀派出所，葉男下車後並沒報警或叫救護車，反而直接棄車逃逸。警方獲報到場時，只看見肇事車輛停在路邊，駕駛早已不見人影。

阿嬤的兒子事後氣憤在網路上發文指控，肇事者是他的遠房親戚、現任福興鄉民代表。他懷疑葉男當時酒駕，才會撞人後逃跑，甚至找自己的母親留在現場收拾善後。家屬表示，葉男直到事發隔天下午才到派出所到案說明，延誤整整17個小時，質疑其中有串證或規避酒測的嫌疑。

▲葉姓鄉代撞飛86歲阿嬤涉肇事逃逸。（圖／民眾提供）

▲葉姓鄉代撞飛86歲姑婆，雙腿傷勢嚴重。（圖／民眾提供）

面對頂罪指控，葉男的媽媽今（23）日出面喊冤。她表示，當時兒子因為有吃安眠藥，精神不濟，而傷者是兒子的姑婆，也就是她的親戚，「剛好他要去附近拈香，才會請我先幫忙報警處理。」她還出示報案資料，強調是自己主動報警，並非外界所說的頂罪。她也否認兒子酒駕，至於事隔17小時才到案，是因為兒子需要休息。

鹿港警分局說明，員警獲報後多次打電話給車主葉姓鄉代，但對方都沒有回應，直到22日下午葉男才到派出所到案說明。他坦承是自己開車，也配合接受酒測，由於距離事發已超過一天，酒測值為零。由於肇事當下未留在現場處理，已明顯違反規定，警方仍先依肇事逃逸罪嫌將他移送彰化地檢署偵辦。

▲阿嬤遭撞飛，駕駛無視派出所在斜對面，公然棄車肇逃。（圖／民眾提供）

▲葉姓鄉代撞飛86歲姑婆，涉嫌肇事逃逸。（圖／民眾提供）

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