預告繼續拖軍購？藍喊「川習會」後對台軍售會收回　民進黨回應了

▲民進黨發言人林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

延宕多次，立法院今（23日）下午將協商軍購特別條例草案，民進黨發言人林楚茵表示，面對中國的軍事恫嚇與國際打壓，台灣必須向國際展現堅定自我防衛決心，然而，國民黨對軍購案一再拖延，先拖過習鄭會，這次又想拖過川習會？請國民黨別再照中國給的劇本演出。

國民黨文傳會主委尹乃菁日前提到，「川普訪陸後，對台軍售可能就會收回，目前的發價書或許就不賣了」，對此，林楚茵表示，尹乃菁的說法完全證實，國民黨對軍購案的態度就是以拖待變。先是不讓特別條例付委，但付委又在協商過程多次推延，集體缺席拖過「鄭習會」，難道這次又想拖過「川習會」嗎？

林楚茵強調，讓美國誤判台灣對國防的決心，導致軍購案破局，相信這不是全民所樂見。

林楚茵強調，台灣自我的防衛決心，決定了國際盟友挺台力度。美國印太司令帕帕羅也說，「台灣國防特別預算通過與否，將展現台灣自我防衛的決心」，國民黨不斷重申支持國防預算，但軍購秘密會議卻集體響應一人到場，以及不斷杯葛條例進入審查，這樣的兩面手法，無助於台灣的國防強化與國際發展，請國民黨別再照中國給的劇本演出。

林楚茵呼籲，面對中共的武力恫嚇，1.25兆的軍購特別條例草案無法審查，延宕防衛戰力部署，恐導致國防的真空。在野黨若真心希望國家和平穩定，就別在條例的文字上堅持，應進入實質審查再來做刪減的討論，讓立法院趕快審議通過軍購與總預算。

