老闆罵「滾」後他真的不進公司！法院認證「不算曠職」判賠70萬元

▲老闆罵員工滾，員工真的不再進公司上班。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海一名男子2020年在公司與老闆發生爭執，被老闆罵了一聲「滾」，之後未再上班，遭公司以擅自離崗及曠職多日開除。男子事後提告，認為自己是聽老闆的話「滾」，不算曠職；最終，法院判公司違法解除勞動合同，必須賠償159800元人民幣（約70萬元新台幣）。

根據陸媒報導，男子2012年4月1日進入上海某公司工作，擔任綜合管理部經理。2020年5月15日，男子與老闆在辦公室為工作事宜發生爭執，老闆讓男子「滾」，男子從此離開公司未再上班。

2020年6月9日，公司以擅自離崗並曠工多日為由，對男子作出解除合同決定。隨後，男子申請仲裁，要求公司支付違法解除勞動合同的賠償金159800元；但仲裁委員會不予支持。

男子不服，於是告上法院。一審判決認為，老闆說「滾」，無證據證明是滾出公司的意思，不上班構成曠工，主張賠償金依據不足。

男子仍然不服，提起上訴。二審判決指出，男子離開公司期間，公司作為用人單位並未要求他進公司，也未因他沒進公司而做出任何處理行為，即使在2020年5月22日，公司委託訴訟代理人為公司的事情與男子溝通時，也沒有要求男子來上班。

結合2020年5月29日男子曾至公司向老闆提出「要上班」，但老闆「要他回去等」的事實，可以認定男子2020年5月16日起未提供勞動是由於其將法定代表人的意思理解為公司不讓他提供勞動。

二審判決，從5月29日的面談內容來看，在男子多日未提供勞動的情形下，老闆也未明確到底要不要他上班。這種情形下，男子未提供勞動系由於公司指令不明，並非曠工。公司以曠工為由解除勞動合同，屬違法解除。

最終，二審撤銷一審判決，改判公司支付男子違法解除勞動合同賠償金159800元。