僅認定1女遭「強制性交未遂罪」　NONO二審仍輕判理由曝

記者吳銘峯／台北報導

藝人NONO（本名：陳宣裕）性侵案件23日二審宣判，高等法院駁回上訴，維持與一審相同的認定，仍認定NONO僅在2011年間，對某女子犯下強制性交未遂罪，維持有期徒刑2年6月；至於檢方起訴指稱遭侵害的其餘5名被害人，二審仍維持無罪。高院指出，因被害人供述不完整、再加上事發過久，已經欠缺有力的補強證據，所以才無法將NONO定罪。

▲高等法院法官文家倩，說明NONO案二審判決理由。（圖／台灣高等法院提供）

本案因#Metoo事件發燒後，2023年5、6月間也延燒到演藝圈。直播主網紅「小紅老師」，當年6月間宣稱集結20名遭NONO侵害的被害女子，向檢方提出告訴。到了7月間，更有媒體報導在NONO20多年的演藝生涯中，共有30名女子遭侵害，檢方也隨即立案調查，並於當年8月間發動偵查行動，將NONO帶回偵訊後，以50萬元交保。

最後台北地檢署統計共10名被害人提出告訴，其中3名被害人部分因罪證不足，做出不起訴處分；另外7名被害人部分，則移轉管轄由士林地檢署偵辦。士檢於2024年5月間偵查終結，認定NONO共侵害6名被害人、涉犯7個罪名，提起公訴。

但士林地院一審審理後，僅認定NONO在2011年於綜藝節目中認識一名女子，他向女子要電話號碼後，提議開車送女子返家，卻將女子載至大稻埕河濱停車場，欲性侵女子遭抵抗而未遂。由於女子事後向親友轉述，親友明顯感受到女子情緒起伏，因此法院僅認定本次犯行成立，將NONO判處有期徒刑2年6月；其餘犯行皆判處無罪。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，於23日駁回上訴，也是僅認定NONO犯下「強制性交未遂罪」。而雖然NONO在庭上否認犯罪，但高院仍認定有罪。高等法院發言人文家倩說明判決有罪理由，「被告否認犯罪為無理由，應予駁回。量刑部分，原審已經審酌各項事由，量處被告有期徒刑2年6月，屬於量刑裁量權的合法行使。檢察官上訴認為原審量刑過輕為無理由，應予駁回。」

另外二審維持無罪的部分，文家倩也說明，實在是因為犯案時間太久，許多跡證均已滅失，難以定罪。「就無罪的部分，因為這些部份的陳述略有瑕疵，而且沒有其他足夠的積極證據可以補強，無法達到有罪判決的確信程度，故原審對此部分為無罪諭知，並無違誤。檢察官對無罪部分提出上訴，為無理由，應予駁回。無罪部分檢察官在符合《刑事妥速審判法》第9條規定下，可以上訴第三審。」