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7-11「育兒減工時不減薪」5/1起試辦　再推自取微型倉取貨快70%

▲▼7-11推育兒減少工時不減薪，全新「自取微型倉」模式，單日減少門市夥伴3~4小時的EC理貨、找貨等作業時間。。（圖／業者提供）

▲7-11推全新「自取微型倉」模式，單日減少理貨、找貨等作業時間。（圖／業者提供）

記者許敏溶／台北報導

勞動節即將到來，7-ELEVEN擴大「智能營運、作業減壓、友善職場」三作法，包括即日起推出「自助查詢EC包裹櫃位」與「自取微型倉」，自助結帳新增「會員快速結帳」等多元智慧消費體驗，門市則擴大導入收銀結帳友善椅、減壓地墊，並從5月1日響應台北市政府試辦「育兒減少工時不減薪」計畫，替門市夥伴減壓充電。

根據7-ELEVEN內部統計，前三大門市使用頻次最高省力化作業分別為自助微波、自助結帳、自助取貨。因應電子商務持續蓬勃發展與行動支付使用率高的市場趨勢，7-ELEVEN自助取貨服務即日起再優化，首創「自助查詢 EC 包裹櫃位」功能，未付款的包裹可讓顧客使用ibon或OPENPOINT APP，先查好櫃位、再取件到櫃台結帳，減少顧客二次排隊等待時間，也替門市降低來回服務頻次。

7-ELEVEN表示，近期於北投奇岩門市全新測試以QR CODE開倉全新「自取微型倉」模式，以更貼近現行自助取貨服務門市需求，導入智能取貨櫃替代傳統EC櫃，在櫃台取得取貨QR CODE即可到自取式取貨微型倉，可加快取貨速度達70%。預估單日可減少門市夥伴3至4小時的EC理貨、找貨等作業時間，也能增加包裹存放空間，滿足更多顧客取貨需求，帶來全新自助取貨體驗。

▲▼7-11推育兒減少工時不減薪，全新「自取微型倉」模式，單日減少門市夥伴3~4小時的EC理貨、找貨等作業時間。。（圖／業者提供）

▲7-11在北投奇岩門市推出全新「自取微型倉」模式。（圖／業者提供）

7-ELEVEN指出，自助結帳服務平均一年可吸引超過1300萬人次使用，為提升服務質與量，預計4月底新增「會員快速結帳」新功能，讓會員透過簡單三步驟，使用三大支付工具（icash Pay、OPEN 錢包、icash 2.0）即可加速自助結帳、直接加速50%。

為打造友善、省力的職場環境，7-ELEVEN表示，全台門市已全面導入AI訂貨系統，透過演算預測銷量、協助訂補貨，每店每年平均減少約365小時作業時間，在作業減壓部分，則擴大導入減壓地墊、收銀結帳友善椅，已替870家門市夥伴減壓。

▲▼7-11推育兒減少工時不減薪，全新「自取微型倉」模式，單日減少門市夥伴3~4小時的EC理貨、找貨等作業時間。。（圖／業者提供）

▲7-11在門市擴大導入收銀結帳友善椅、減壓地墊。（圖／業者提供）

此外，7-ELEVEN宣布，為積極響應台北市政府推動育兒友善職場政策，今年5月1日起至7月31日試辦「育兒減少工時不減薪」計畫，持續實踐工作與生活平衡，打造一個讓不同世代、不同身分都能安心投入的友善職場。
 

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