才喊擬禁用！高德地圖「爆紅衝第一」　一票人喊：感謝告知

▲iOS與Android下載排行榜中，高德地圖均奪第一。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

記者周亭瑋／綜合報導

中國「高德地圖」因顯示台灣紅綠燈秒數引發國安疑慮，數發部部長林宜敬昨（22）日表示，將研議限制使用。不料消息一出，高德地圖在雙平台的下載量竟瞬間暴衝奪冠，網紅Cheap對此忍不住笑說，這簡直是「數發部成立以來，最成功的數位轉型案例」。

禁用令變推廣令？高德地圖下載排行榜中奪第一

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網紅Cheap稍早在臉書發文驚呼，這是「歷史性的一刻」。他指出，原本數發部部長是想出面提醒大眾注意國安問題，結果反而引發全台網友好奇，導致高德地圖在iOS與Android的下載榜單中，紛紛衝到第一，甚至把熱門遊戲「皮克敏」都擠到後頭。

他更諷刺地說，這是數發部成立以來，表現最亮眼的「數位轉型」。

▲iOS與Android下載排行榜中，高德地圖均奪第一。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

老司機早就默默用！ 一票人上車：已下載

Cheap直言，高德地圖在iOS上本來就有4.5萬個評分，顯示台灣早有一群「老司機」用戶長期支持，這次官方的關注反而讓更多原本使用Google Maps的人想一探究竟。

文章曝光後，網友們紛紛留言，「不就跟上次小紅書一樣，不用不知道，一用發現是個寶」、「已下載，感謝告知」、「老實說我本來不知道這個東西，但看到新聞也想下載」、「剛下載，不錯欸」、「導航語音是志玲姐姐」、「已下載，好用的」。

PO文還釣出童仲彥、羅友志，分別笑說「我看了新聞報導也下載了」、「不要啊！本來我們老司機走高德好好的，還可以避開GPS路線，塞車路段，這下大家去下載，又要跟一堆人搶新路了」。

資安署證實「非串接官網」 仍憂個資傳往中國

資安署今（23）日說明，高德地圖的圖資是跟荷蘭廠商合作取得，並非自己搜集到；紅綠燈秒數部分，則是透過使用者數據資料分析所得。不過，資安署仍提醒，使用高德地圖的資料可能會被中國大陸政府搜集，呼籲民眾不要在台灣使用高德地圖。

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