立法院今再度協商國防特別條例　行政院重申：盼支持不打折版本

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院長韓國瑜今將再度召集朝野黨團協商「1.25兆軍購特別條例」草案，民眾黨主席黃國昌昨表示，藍白兩黨的共同的方向，可將金額調到8000餘億。針對金額方面，與行政院版的1.25兆仍有落差，政院發言人李慧芝今（23日）喊話，朝野立委都應該要支持國防部特別條例、支持國家自我防衛，也要支持不打折的國防特別條例。

立法院長韓國瑜上周首次針對「軍購特別條例」草案召集協商，但朝野最終僅同意法案名稱採用民眾黨版較為折衷的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，其餘有關金額方面皆無共識，藍白各自提出版本，今下午將再次協商。

民眾黨主席黃國昌昨接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，條例可以先過，軍購部分，依照國防部私下講的第二批軍購金額，加上第一批金額，大概可以上調至8000多億元。但他強調，一定要等到美國公布要賣什麼再編預算，至於商購等就回到一般年度預算去編列。黃也說，藍白黨團有對接，在方向跟金額上差不多。

行政院發言人李慧芝今主持院會後記者會時強調，國防不能打折，建軍計畫同樣也不能打折，國防部提出的軍購特別條例是為了加速戰力的形成，「不論是分階段的編列或是縮減金額，都會影響到採購的時機跟整體效益」。

李慧芝說，國防部持續跟朝野黨團溝通中，也要呼籲朝野立委都應該要支持國防部特別條例、支持國家自我防衛、支持國防自主、支持強化國內軍工產業，也要支持不打折的國防特別條例。