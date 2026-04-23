狠母網咖包廂掐死剛出生男嬰！殺人罪判11年半　曾上網查福馬林

▲2023年台中網咖殺嬰今日判決出爐，狠母潘女判11年6月。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市2023年發生駭人的「網咖殺嬰」重案，當時潘女疑似在網咖包廂內分娩，卻將男嬰掐捏死亡，丟進黑色垃圾袋，引起社會震驚。全案今天（23日）一審判決出爐。潘女被依成年人故意對兒童犯殺人罪判處11年6月。

2023年新年才剛過，台中1月2日發生人倫悲劇，檢方查出，當年24歲潘女包下網咖內的和式房，結果在房內產下一名男嬰，潘女卻疑似因為情緒不穩，一度將男嬰舉在胸前，再以雙手掐脖、悶住口鼻方式涉嫌殺嬰，警方當時到場時，她只說「小孩已經死了」，並丟進黑色垃圾袋裡，被檢方以殺人罪起訴。

▲▼當時鑑識人員進入勘驗，下圖該網咖類似包廂內部格局。（圖／記者許權毅攝）



當時《ETtoday新聞雲》記者喬裝客人，進入仍維持營業的網咖內，店內當時仍有許多客人在使用電腦，渾然不知其中一間包廂內發生命案。該日式包廂內，簡易床墊上有明顯血跡、羊水，鑑識人員當時在內蒐證，還可聽見一旁鍵盤敲打聲此起彼落，現場氣氛詭異。

台中地方法院開準備程序庭時，檢辯雙方對於嬰兒死因有爭執，檢方認為嬰屍「脖子有血點」，應是外力介入導致；辯方則要釐清嬰兒是否脫離母體時，已因胎盤未剪造成「繞頸窒息」死亡。前經地院函詢法醫研究所、傳喚鑑定人，仍沒有明確答案。

檢方認為，本案被害人死因已由法醫研究所提出具有公信力報告，且男嬰屍體脖子上有出現血點，無需再函詢，僅會造成混淆；辯方認為，依法醫作證可知，該報告只能就警方來函資料來加以佐證，若排除資料，就無法做出同樣鑑定。至於要找哪個機構鑑定？辯方提出台大醫院或是婦產科協會，檢方認為沒有必要。

▲潘女先前已經獲得交保，今判11年半。（圖／記者許權毅攝）



法院提示證據時，還可見潘女曾經用手機搜尋多筆詭異關鍵字，如「自己偷偷生產、福馬林、鹽酸」等字眼。並有潘女好友幸女當時前往網咖包廂內，見到潘女動手掐嬰畫面，幸女被檢警要求模擬現場，而幸女模擬潘女是雙手掐住嬰兒，高高抬起至眼睛平視位置。

台中地院今早宣判，法官認定潘女涉犯成年人故意對兒童殺人罪犯行明確，判處11年6月刑期，全案還可上訴。