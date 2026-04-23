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423公斤茂名隕石揭祕　研究顯示為44.8億年「太陽系活化石」

▲隕石中球粒的正交偏光圖像。（圖／翻攝新華社）

▲隕石中球粒的正交偏光圖像。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

廣東茂名一顆重達423公斤的隕石，經官方鑑定為約44.8億年前形成的普通球粒隕石，被研究人員視為研究太陽系早期演化的重要樣本，提供地球早期與行星演化之對照。該隕石撞擊地球後，於地下約3公尺處被發掘，已獲國際命名為「Maoming（茂名）隕石」。

《新華社》報導，自然資源部中國地質調查局消息指，2025年5月28日墜落廣東茂名的隕石確認為L6型普通球粒隕石，內部磷酸鹽礦物年齡44.8億年。該隕石深埋地下3米（公尺）、總重423公斤，最大單體重量251公斤。

▲茂名火流星事件曾引起外界關注。（圖／翻攝南方都市報）

▲廣東茂名火流星事件曾引起輿論關注。（圖／翻攝南方都市報）

茂名隕石被分類為「L6」隕石，「L」代表低鐵含量，「6」則表示岩石經歷較高程度熱變質。中國地質科學院地質研究所行星科學研究中心副研究員車曉超表示，此分類代表該隕石雖經熱變質，但未受強烈撞擊影響，仍保留母體早期演化資訊。

研究人員透過大陸自主研發的離子探針，對隕石內礦物進行鈾鉛同位素測年，測得氯磷灰石形成年齡約44.8億年，對應小行星早期加熱與冷卻過程中元素固定的時間。

據悉，該隕石風化程度低，未見高溫熔融痕跡，保存太陽系形成初期的原始成分，被視為研究星雲凝聚及小行星演化的「活化石」。對此，中國地質科學院地質研究所所長楊志明強調，小行星保存原始星雲物質資訊，月球與火星則分別提供地球早期與行星演化對照，有助於理解地球形成過程及環境變化。

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